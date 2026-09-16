Điều tra vụ án khiến 1 phụ nữ tử vong tại Hải Phòng

Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy xã Tiên Minh (thành phố Hải Phòng), khoảng 10h10 ngày 16/9, tại nhà bà Q.T.N. (sinh năm 1958, trú thôn Quang Phục, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng), bà T.T.T. (sinh năm 1957, trú cùng thôn Quang Phục) đã dùng dao đâm 3 nhát vào vùng ngực bà N.

Vụ án xảy ra tại xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng, khiến một phụ nữ tử vong.

Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ. Sau đó, bà T. tiếp tục dùng dao đâm vào vùng bụng mình. Hiện, bà T. đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Minh chỉ đạo Công an xã và các cơ quan liên quan khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu; đồng thời báo cáo Công an thành phố Hải Phòng và đề xuất các phòng nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Địa phương cũng phối hợp nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh vấn đề phức tạp.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ.