Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Chiều (10/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Minh Thể (55 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331, Bộ Luật Hình sự 2015.

Lê Minh Thể bị bắt tạm giam 2 tháng. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra của Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2017 đến nay, Lê Minh Thể lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; nói xấu chế độ, chính quyền các cấp và lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xác định, từ tháng 6/ 2018 đến khi bị bắt, Lê Minh Thể dùng tài khoản Facebook cá nhân để kết nối với các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước phát trực tiếp các video (livestream) kêu gọi, kích động người dân tham gia biểu tình về một số dự thảo Luật. Hành vi của Lê Minh Thể đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và lãnh đạo Trung ương và địa phương; gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Vụ án đang được Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.