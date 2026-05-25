  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại đám ma, người đàn ông bị khởi tố về tội giết người

Thứ Hai, 10:53, 25/05/2026
VOV.VN - Vì mâu thuẫn khi dự đám ma tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, một người đàn ông đã dùng dao đâm người cùng thôn gây thương tích 43%. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh (sinh năm 1982, trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/3/2026, Trần Văn Minh và anh P.V.N (sinh năm 1980, cùng trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) đi đám ma tại nhà một hộ dân ở cùng thôn. Sau khi sử dụng rượu có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Minh về nhà lấy một con dao dài khoảng 30cm bằng kim loại sáng màu đâm một nhát vào vùng mạn sườn bên trái của anh N.

Trần Văn Minh tại cơ quan công an

Sau khi sự việc xảy ra, Minh bỏ về nhà còn anh N được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng và sau đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm giám định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh P.V.N là 43%, cơ chế hình thành thương tích do dạng vật sắc nhọn gây nên.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tụ tập uống rượu bia say, không sử dụng hung khí nguy hiểm; nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm xâm phạm về nhân thân; vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

PV/VOV.VN
Tag: Mâu thuẫn giết người xô xát Hưng Yên
Tin liên quan

Bị khởi tố tội Giết người, cha dượng bạo hành bé 4 tuổi đối diện mức án nào?
VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM), Công an TP Hà Nội khởi tố Nguyễn Minh Hiệp về tội "Giết người" là để làm rõ hành vi tra tấn, bạo hành dẫn đến bé gái 4 tuổi tử vong. Với tội danh này, đối tượng có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng giết người do mâu thuẫn ghen tuông
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (SN 1984) về hành vi Giết người do mâu thuẫn ghen tuông.

Truy bắt thành công đối tượng có hành vi “Giết người” sau 16 giờ gây án
VOV.VN - Sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ thành công đối tượng Cù Văn An (SN 1993), khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

