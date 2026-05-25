Mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại đám ma, người đàn ông bị khởi tố về tội giết người

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh (sinh năm 1982, trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/3/2026, Trần Văn Minh và anh P.V.N (sinh năm 1980, cùng trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) đi đám ma tại nhà một hộ dân ở cùng thôn. Sau khi sử dụng rượu có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Minh về nhà lấy một con dao dài khoảng 30cm bằng kim loại sáng màu đâm một nhát vào vùng mạn sườn bên trái của anh N.

Trần Văn Minh tại cơ quan công an

Sau khi sự việc xảy ra, Minh bỏ về nhà còn anh N được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng và sau đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm giám định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh P.V.N là 43%, cơ chế hình thành thương tích do dạng vật sắc nhọn gây nên.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tụ tập uống rượu bia say, không sử dụng hung khí nguy hiểm; nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm xâm phạm về nhân thân; vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.