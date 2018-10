Bé gái lớp 2 ở Hà Nội bị đâm trọng thương khi đang chơi đã được phẫu thuật

1. Tin tiếp vụ bé gái lớp 2 bị nam sinh chém nhiều nhát nguy kịch: Liên quan đến vụ việc, sáng 23/10, một nhân viên y tế BV Việt Đức cho hay, bé H.T.M, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nam Từ Liêm mới được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực sau khi phẫu thuật. (Ảnh: Dân trí) Được biết, mẹ cháu bé cũng bị đâm trúng cổ, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện, chị H. đang được điều trị tại bệnh viện 198. Trong ảnh: Người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. 2. Khởi tố vụ án mẹ ném con mới sinh ở chung cư Linh Đàm: Theo đó, đối tượng bị khởi tố về hành vi giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, trước mắt do người mẹ còn mệt mỏi, vì tính nhân đạo nên cơ quan CSĐT chưa tính đến chuyện nặng nề, để người này bình phục sức khoẻ sau đó tiến hành lấy thêm lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ việc. 3. Đột kích nhà hàng, phát hiện gần 100 người tàng trữ, sử dụng ma túy: Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Nhà hàng - Karaoke Anh Hiếu (phường 6, TP Bến Tre, Bến Tre). Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện 78 người tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hàng. Tại hiện trường, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều vật thể dưới dạng cỏ khô, nhiều gói chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá, viên nén màu hồng,….(Ảnh: Công an nhân dân) 4. Đã bắt được đối tượng táo tợn lao xe lâm sản trái phép vào kiểm lâm: Theo đó, đối tượng bị bắt là Hà Quang Khánh, SN 1971, nguyên quán tại Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình. Trước đó, nghi Khánh chở gỗ lậu, Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa yêu cầu Khánh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cơ quan chức năng, mà còn dùng phương tiện đâm gãy cánh cửa bên lái và phần đầu xe của Hạt rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Xe công vụ của Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa bị gãy cánh cửa bên lái, hư hỏng phần đầu xe. 5. Tiền Giang: Bắt giữ 5 đối tượng sử dụng ma túy, cho vay nặng lãi: 5 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi không khai báo tạm trú tạm vắng. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng dương tính ma túy. Được biết, các đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi. Phương thức cho vay là cứ 5 triệu đồng thì mỗi ngày người vay tiền phải đóng cho nhóm này 200.000 đồng và phải đóng đủ trong vòng 30 ngày. Trong ảnh: 5 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. 6. Vụ Vinasun kiện Grab: HĐXX sẽ tuyên án vào chiều 29/10: Thông tin được đưa ra tại phiên tòa hôm nay 23/10. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát cũng cho rằng, việc bị đơn yêu cầu triệu tập đại diện Bộ Giao thông vận tải, các đại diện cùng tham gia Quyết định 24, đại diện Công ty thẩm định Cửu Long, cũng như yêu cầu giám định lại thiệt hại là không cần thiết. Trong ảnh: Đại diện Vinasun và Grab tại phiên tòa ngày 23/10. 7. Nghi bắt cóc bé gái, nam thanh niên bị đánh chết ở Đắk Lắk: Theo điều tra ban đầu, chiều 22/10, anh Nguyễn Anh Kh. chở vợ và con gái đi lễ ở nhà thờ Duy Hòa. Lúc này, có một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đến giành giật bé gái đang ngồi trên xe với anh Kh. Nghi đối tượng có ý định bắt cóc con mình anh Kh. cùng người dân xông vào đánh khiến đối tượng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Nam thanh niên bị người dân đánh chết./.