中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị cáo Bùi Đình Khánh nói gì khi các bị hại không yêu cầu bồi thường?

Thứ Năm, 19:46, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng liên quan Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm khiến 1 cán bộ công an hy sinh.

Tại phiên xét hỏi, HĐXX, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng các luật sư tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong toàn bộ vụ án. Một trong những nội dung được tập trung xét hỏi là quá trình Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án và hành vi giúp sức, che giấu tội phạm của nhiều bị cáo liên quan. 

Theo cáo trạng, sau khi nổ súng tối 17/4/2025 khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh, Bùi Đình Khánh đã liên lạc với nhiều người thân, bạn bè nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về phương tiện, tiền bạc, nơi ở và phương thức liên lạc để bỏ trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.  

bi cao bui Dinh khanh noi gi khi cac bi hai khong yeu cau boi thuong hinh anh 1
Bị cáo Bùi Đình Khánh trả lời trước toà

Tại phiên toà, đại diện VKSND công bố nhiều nội dung thể hiện việc Khánh sử dụng các mạng xã hội Zalo, Telegram, Messenger để liên hệ với các bị cáo liên quan. Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái Khánh) và Triệu Thị Hiền (bạn gái Hà Thương Hải – đồng phạm của Khánh) đã nhiều lần liên hệ các hãng taxi, chuyển tiền đặt cọc và trao đổi địa điểm nhằm bố trí phương tiện cho Khánh bỏ trốn. Các bị cáo khác có vai trò như đón Khánh di chuyển bằng ô tô, cho mượn điện thoại, quần áo, hỗ trợ liên hệ chuyển tiền… 

Tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo thừa nhận có liên lạc, hỗ trợ Khánh sau khi vụ án xảy ra nhưng cho rằng thời điểm đó tinh thần hoảng loạn, chưa nhận thức đầy đủ tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

bi cao bui Dinh khanh noi gi khi cac bi hai khong yeu cau boi thuong hinh anh 2
Phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi nhiều bị cáo liên quan

Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản. Đối với thiệt hại về tính mạng của cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh, HĐXX nêu theo quy định pháp luật, bị cáo phải thực hiện trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, người đại diện hợp pháp của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải có đơn xin vắng mặt và không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

Sau khi nghe thông tin, Bùi Đình Khánh nói: “Bị cáo cảm ơn các bị hại vì đã không yêu cầu bồi thường với thiệt hại về tài sản và tính mạng. Bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình đồng chí Khải đã hy sinh trong vụ án. Bị cáo đã gây ra cái chết cho Thượng úy Nguyễn Đăng Khải. Mong đại diện Hội đồng xét xử, Viện KSND và đại diện gia đình ghi nhận”.

Phiên toà dự kiến tiếp tục trong ngày mai 15/5 trước khi tiến hành tuyên án.

PV/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh xét xử vụ buôn ma tuý xét xử Bùi Đình Khánh buôn bán ma tuý đặc biệt nguy hiểm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh
Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Sắp xét xử người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội
Sắp xét xử người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội

VOV.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đánh hàng xóm nhập viện.

Sắp xét xử người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội

Sắp xét xử người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội

VOV.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đánh hàng xóm nhập viện.

Xét xử bị cáo đốt quán cafe làm 11 người tử vong tại Hà Nội
Xét xử bị cáo đốt quán cafe làm 11 người tử vong tại Hà Nội

VOV.VN - Cao Văn Hùng (SN 1973, Hà Nội) được xác định là bị cáo đã đổ xăng, đốt quán cafe khiến 11 người tử vong. Nhưng đến nay bị cáo chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường nào cho các bị hại.

Xét xử bị cáo đốt quán cafe làm 11 người tử vong tại Hà Nội

Xét xử bị cáo đốt quán cafe làm 11 người tử vong tại Hà Nội

VOV.VN - Cao Văn Hùng (SN 1973, Hà Nội) được xác định là bị cáo đã đổ xăng, đốt quán cafe khiến 11 người tử vong. Nhưng đến nay bị cáo chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường nào cho các bị hại.

Nóng 24h ngày 25/4: Vụ đốt quán cafe làm 11 người tử vong tiếp tục tạm dừng xét xử
Nóng 24h ngày 25/4: Vụ đốt quán cafe làm 11 người tử vong tiếp tục tạm dừng xét xử

VOV.VN - Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973) về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản" liên quan vụ phóng hỏa quán cà phê "Hát cho nhau nghe" trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong. Phiên tòa đã nhiều lần phải hoãn; lần này tiếp tục tạm dừng để đại diện bị hại bổ sung tài liệu.

Nóng 24h ngày 25/4: Vụ đốt quán cafe làm 11 người tử vong tiếp tục tạm dừng xét xử

Nóng 24h ngày 25/4: Vụ đốt quán cafe làm 11 người tử vong tiếp tục tạm dừng xét xử

VOV.VN - Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973) về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản" liên quan vụ phóng hỏa quán cà phê "Hát cho nhau nghe" trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong. Phiên tòa đã nhiều lần phải hoãn; lần này tiếp tục tạm dừng để đại diện bị hại bổ sung tài liệu.

Nóng 24h ngày 31/3: Cựu cục phó nhận hối lộ bị xét xử vắng mặt
Nóng 24h ngày 31/3: Cựu cục phó nhận hối lộ bị xét xử vắng mặt

VOV.VN - Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nóng 24h ngày 31/3: Cựu cục phó nhận hối lộ bị xét xử vắng mặt

Nóng 24h ngày 31/3: Cựu cục phó nhận hối lộ bị xét xử vắng mặt

VOV.VN - Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật