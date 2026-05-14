Bị cáo Bùi Đình Khánh nói gì khi các bị hại không yêu cầu bồi thường?

Tại phiên xét hỏi, HĐXX, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng các luật sư tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong toàn bộ vụ án. Một trong những nội dung được tập trung xét hỏi là quá trình Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án và hành vi giúp sức, che giấu tội phạm của nhiều bị cáo liên quan.

Theo cáo trạng, sau khi nổ súng tối 17/4/2025 khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh, Bùi Đình Khánh đã liên lạc với nhiều người thân, bạn bè nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về phương tiện, tiền bạc, nơi ở và phương thức liên lạc để bỏ trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bị cáo Bùi Đình Khánh trả lời trước toà

Tại phiên toà, đại diện VKSND công bố nhiều nội dung thể hiện việc Khánh sử dụng các mạng xã hội Zalo, Telegram, Messenger để liên hệ với các bị cáo liên quan. Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái Khánh) và Triệu Thị Hiền (bạn gái Hà Thương Hải – đồng phạm của Khánh) đã nhiều lần liên hệ các hãng taxi, chuyển tiền đặt cọc và trao đổi địa điểm nhằm bố trí phương tiện cho Khánh bỏ trốn. Các bị cáo khác có vai trò như đón Khánh di chuyển bằng ô tô, cho mượn điện thoại, quần áo, hỗ trợ liên hệ chuyển tiền…

Tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo thừa nhận có liên lạc, hỗ trợ Khánh sau khi vụ án xảy ra nhưng cho rằng thời điểm đó tinh thần hoảng loạn, chưa nhận thức đầy đủ tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi nhiều bị cáo liên quan

Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản. Đối với thiệt hại về tính mạng của cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh, HĐXX nêu theo quy định pháp luật, bị cáo phải thực hiện trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, người đại diện hợp pháp của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải có đơn xin vắng mặt và không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

Sau khi nghe thông tin, Bùi Đình Khánh nói: “Bị cáo cảm ơn các bị hại vì đã không yêu cầu bồi thường với thiệt hại về tài sản và tính mạng. Bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình đồng chí Khải đã hy sinh trong vụ án. Bị cáo đã gây ra cái chết cho Thượng úy Nguyễn Đăng Khải. Mong đại diện Hội đồng xét xử, Viện KSND và đại diện gia đình ghi nhận”.

Phiên toà dự kiến tiếp tục trong ngày mai 15/5 trước khi tiến hành tuyên án.