Xét xử bị cáo đốt quán cafe làm 11 người tử vong tại Hà Nội

Thứ Sáu, 14:36, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cao Văn Hùng (SN 1973, Hà Nội) được xác định là bị cáo đã đổ xăng, đốt quán cafe khiến 11 người tử vong. Nhưng đến nay bị cáo chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường nào cho các bị hại.

Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về các tội "Giết người" theo Điều 123 và "Hủy hoại tài sản" theo Điều 178.

Cao Văn Hùng bị cáo buộc là người đã mua xăng, đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" ở số 258 Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) khiến 11 người tử vong và thiêu rụi nhiều ô tô, xe máy, hàng hóa... 

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên tòa.

Phiên tòa từng được mở 2 lần, nhưng đều phải hoãn vì các lý do khác nhau. Lần này, tòa tiếp tục tạm dừng để các đại diện của bị hại đã tử vong trong vụ án có thể cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ liên quan.

Trong các phiên tòa, bị hại hoặc đại diện bị hại yêu cầu Hùng phải bồi thường thiệt hại vật chất; bồi thường tổn hại tinh thần; phụng dưỡng bố mẹ già hoặc con nhỏ của những người tử vong trong đám cháy… Tính đến nay, Cao Văn Hùng chưa thực hiện bất cứ yêu cầu bồi thường nào cho các bị hại.

Theo cáo trạng, tháng 11/2024, Hùng đến quán cafe "Hát cho nhau nghe" tại số 258 Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên nói hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Một khách hàng (hiện không xác định được ai) liền tới tát Hùng vài cái, nói: "Vì sao ăn uống không trả tiền? Lần sau đi ăn, đi uống nhớ đàng hoàng, trả tiền cho người ta".

Khoảng một tháng sau sự việc trên, tối 18/12/2024, Hùng quay lại quán cafe, gọi bia uống. Sau khi uống bia, bị cáo hỏi nhân viên lần trước ai đánh mình nhưng nhân viên không biết. Sau đó bị cáo lại gây sự quát tháo. Một khách hàng tên N (SN 1978, đã tử vong) dùng tay chân đánh Hùng nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức vì bị đánh, Hùng ra chợ mua một can rỗng 15 lít rồi bắt taxi đến cây xăng Cầu Noi, mua 150.000 đồng tiền xăng. Người bán có hỏi Hùng mua làm gì thì bị cáo nói mua đổ vào xe ô tô. Sau đó, Hùng mang xăng quay lại quán 258, đổ xăng vào lối ra vào rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên làm cháy quán cafe và lan sang các nhà xung quanh. Hậu quả khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính 2,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, Hùng thản nhiên đi bộ về nhà người em họ gần đó thay quần áo, rồi đến trụ sở Bộ Công an ở Phạm Văn Đồng đầu thú. 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Hà Nội Cao Văn Hùng Bộ Công an tòa xét xử đốt quán cafe
Tin liên quan

Xét xử phúc thẩm cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong vào ngày 6/5

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Xét xử cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (Hà Nội): Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung dấu hiệu của tội Đưa hối lộ trong vụ án xét xử cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì Đặng Thanh Tùng và 5 bị cáo khác.

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung dấu hiệu của tội Đưa hối lộ trong vụ án xét xử cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì Đặng Thanh Tùng và 5 bị cáo khác.

Xét xử 2 cựu cán bộ trong vụ cháy dãy nhà trọ ở Hà Nội làm 15 người tử vong

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử hai bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng là những cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy ở Trung Kính khiến 15 người tử vong.

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử hai bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng là những cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy ở Trung Kính khiến 15 người tử vong.

