Cải chính

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình

Thứ Sáu, 11:27, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tổng hợp mức án đối với các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là tử hình.

 

Ngày 15/5, phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng và nổ súng khiến một cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh tiếp tục với phần công bố luận tội từ đại diện Viện Kiểm sát.

Bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình do các hành vi phạm tội gây ra.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo Bùi Đình Khánh đã phạm vào các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” với tổng mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo này là tử hình.

Bị cáo Hà Thương Hải phạm vào các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” với tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tử hình.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố luận tội.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và cùng bị đề nghị mức án tử hình.

Bị cáo Hà Quang Sơn phạm các tội “Giết người”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Hoàng Văn Đông phạm tội “Giết người”; “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Một bị cáo ngất xỉu sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố luận tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương phạm các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Tương tự, các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và cùng bị đề nghị mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 20 năm tù cho đến 24-30 tháng tù.

Riêng bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái Bùi Đình Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh cùng bị đề nghị mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Triệu Nguyễn Hoài Thương (áo đen, bạn gái của Bùi Đình Khánh) bị đề nghị mức án 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài các mức án tù kể trên, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị tịch thu, tiêu huỷ các mẫu vật ma túy hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư, tịch thu các điện thoại di động và 1/2 giá trị ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội thu phát mại sung ngân sách Nhà nước.

Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có, cụ thể bị cáo Sơn nộp lại 30 triệu thu lời từ tiền bán súng. Bị cáo Phương nộp lại 233 triệu đồng từ tiền bán ma túy...

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Minh Khang - Tiến Thắng/VTC News
Tag: Bùi Đình Khánh ma túy trùm ma túy tử hình
VOV.VN - Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng liên quan Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm khiến 1 cán bộ công an hy sinh.

VOV.VN - Tại phiên toà sơ thẩm vụ án buôn ma tuý, sử dụng súng quân dụng khiến 1 cán bộ công an hy sinh, Bùi Đình Khánh phủ nhận nhiều chi tiết trong lời khai trước đó, đồng thời khẳng định không biết những người mình đã nổ súng chống trả là lực lượng công an. 

Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Che giấu tội phạm".

