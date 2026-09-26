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Bị cấp dưới tố cáo, Shark Thủy lộ "chạy" doanh thu khống 2.327 tỷ đồng

Thứ Bảy, 14:23, 26/09/2026
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VOV.VN - Theo kết luận điều tra, Nguyễn Mạnh Phú là cấp dưới đã chủ động tố cáo hành vi "chạy" doanh thu khống theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame, cùng cấp dưới Nguyễn Mạnh Phú về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Lời tố cáo của cấp dưới vạch trần chiêu trò khai khống doanh thu

Về con số bị hại của vụ án, trong bản kết luận điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Shark Thủy với vai trò chủ mưu, đã chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Quá trình điều tra bổ sung, nhà chức trách làm rõ, tổng số bị hại trong vụ án nhiều hơn con số ban đầu, với 10.123 bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt là 8.459 tỷ đồng.

bi cap duoi to cao, shark thuy lo chay doanh thu khong 2.327 ty dong hinh anh 1
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi Shark Thủy).

Thủ đoạn lập hợp đồng khống để "thổi" doanh thu 2.327 tỷ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý được làm rõ trong quá trình điều tra bổ sung xuất phát từ việc Nguyễn Mạnh Phú chủ động tố cáo hành vi “chạy” doanh thu khống theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2016, để tạo hình ảnh Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn, lợi nhuận cao nhằm thu hút nhà đầu tư, Shark Thủy đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Trần, về việc tạo doanh thu khống.

Công ty Nhất Trần khi đó kinh doanh thẻ điện thoại tại TP.HCM, có doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi nhu cầu thực tế của Egroup đối với mặt hàng này chỉ ở mức vài trăm tỷ đồng mỗi năm, Shark Thủy vẫn chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú trao đổi, thỏa thuận với bà Liên.

Theo cơ quan điều tra, bà Liên đồng ý giúp Egroup “chạy” doanh thu nhưng yêu cầu Shark Thủy phải trả phí dịch vụ. Các khoản tiền được thỏa thuận gồm chi phí “đối soát” bằng 2% doanh thu khống mỗi năm và thanh toán ngoài sổ sách kế toán; hoàn trả phần lợi nhuận chênh lệch từ 0,053% đến 0,354% doanh thu để thể hiện hoạt động kinh doanh có lãi; cùng các chi phí phát sinh khi thực hiện hợp đồng khống.

Từ ngày 14/12/2016 đến 15/9/2021, với vai trò Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bà Liên bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên ký 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm giúp Egroup ghi nhận doanh thu không có thật.

Dữ liệu kế toán, hồ sơ doanh nghiệp và sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện Egroup ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty. Tổng giá trị hàng hóa mua vào là 2.347 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra được ghi nhận ở mức 2.327 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Egroup không trực tiếp kinh doanh sim, thẻ điện thoại mà chỉ đóng vai trò trung gian. Doanh nghiệp này ký hợp đồng, chuyển tiền thanh toán và xuất hóa đơn theo sự sắp xếp của bà Liên, không tham gia giao nhận hàng hóa và cũng không phải bỏ vốn kinh doanh.

Hằng năm, Shark Thủy hoặc Nguyễn Mạnh Phú thông báo trước cho bà Liên về mức doanh thu cần tạo. Từ đó, bà Liên cân đối, chỉ đạo nhân viên lập kế hoạch mua bán, xác định số lượng thẻ điện thoại tương ứng với yêu cầu tăng doanh thu của Egroup.

Trong giai đoạn 2016-2021, doanh thu bán thẻ điện thoại 2.327 tỷ đồng chiếm tới 70% tổng doanh thu được Egroup thể hiện trên các báo cáo tài chính. Theo thỏa thuận ban đầu, sau khi tất toán các hợp đồng khống, Shark Thủy phải trả cho bà Liên khoản phí 2%, tương ứng hơn 46,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 2/2017 đến tháng 2/2020, Shark Thủy mới chuyển hơn 31,9 tỷ đồng. Từ kết quả điều tra này, Tống Thị Kim Liên bị đề nghị xử lý về tội Nhận hối lộ.

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an còn xác minh 33 bất động sản liên quan các bị hại, bị can và doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup.

Kết quả cho thấy 5 bất động sản thuộc sở hữu của Shark Thủy nhưng không liên quan đến bị hại nên không bị xem xét. Có 28 bất động sản được các bị hại, đương sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho 7 cá nhân, trong đó có vợ chồng Shark Thủy và bà Lê Thị Thanh Hiền. 7 bị hại khai đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Công ty Egame cho những người được chỉ định.

Trong số này, 6 người nhận lại thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup; một trường hợp được quy đổi sang trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2021, 5 công chứng viên thực hiện việc công chứng chuyển nhượng, ủy quyền đối với các bất động sản nói trên. Cơ quan điều tra xác định hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, chưa có tài liệu cho thấy các công chứng viên hưởng lợi.

Đối với bà Lê Thị Thanh Hiền và những người đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản rồi thế chấp vay tiền, cơ quan điều tra xác định họ thực hiện theo chỉ đạo của Shark Thủy, không biết việc bán cổ phiếu khống cho nhà đầu tư và không được hưởng lợi.

Vì vậy, chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này. Với kết quả điều tra bổ sung, cơ quan công an giữ nguyên đề nghị truy tố Shark Thủy và các bị can liên quan, đồng thời xác định số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án là hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.

Minh Tuệ/VTC News
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