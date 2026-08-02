Vụ án liên quan đến Shark Thủy: Viện Kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa có thông báo số 320/TB-VKSTC-V3 về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.

Đây là vụ án có liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và đồng phạm. Theo đó, Vụ 3 - Viện KSND Tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup) và bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Shark Thủy (Chủ tịch HĐQT Egroup) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Theo tài liệu vụ án, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup "nâng khống" vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần).

Đối với hành vi "Đưa - Nhận hối lộ", tài liệu vụ án xác định: Bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 20 tỷ đồng từ ông Nguyễn Ngọc Thủy nhằm tạo doanh thu khống cho Egroup. Theo cáo trạng, bà Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn GTGT khống, qua đó hợp thức hóa doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng cho Egroup.