Bị điều tra, nguyên hiệu trưởng đưa hối lộ cho điều tra viên

Một nguồn tin từ Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, trong lúc bị điều tra sai phạm trong công tác quản lý, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa đã tìm đến nhà riêng Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện và có hành vi đưa hối lộ số tiền 20 triệu đồng.



Lãnh đạo Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long an đề nghị Công an tỉnh khen thưởng đột xuất về việc liêm khiết, không nhận hối lộ đối với Trung tá Nguyễn Chí Nguyên (42 tuổi), Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa.

Trường THPT Thủ Thừa- Long An.

Trước đó, Trung tá Nguyễn Chí Nguyên được giao nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ, làm rõ dấu hiệu tham ô tài sản, xảy ra ở Trường THPT Thủ Thừa.

Đêm 11/4, ông Nguyễn Văn Đức - nguyên Hiệu trưởng nhà trường, người đang bị điều tra đã tìm đến nhà Trung tá Nguyên tại ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa. Do không gặp được điều tra viên thụ lý vụ việc, ông Đức ngồi nói chuyện với vợ anh Nguyên tại phòng khách. Một lúc sau, ông Đức để gói giấy vào nón bảo hiểm đang treo trên mô tô. Người nhà thấy vậy thì đưa lại nhưng ông Đức tiếp tục để gói quà trong phòng, sau đó ra về. Được gia đình báo tin, Trung tá Nguyên báo cáo lãnh đạo cử cán bộ Công an huyện đến kiểm tra, lập biên bản cùng tang vật 20 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, do sai phạm trong quyết toán khống công trình hàng rào trường học, ngoài ra, còn có dấu hiệu vi phạm đấu giá căng tin, bãi giữ xe của Trường THPT Thủ Thừa, ông Đức đã bị Huyện ủy Thủ Thừa khai trừ khỏi Đảng; Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đình chỉ công tác 4 tháng để cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa xác minh, làm rõ./.

