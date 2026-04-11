Cần Thơ liên tiếp xử lý các nhóm đối tượng "nhí" vi phạm trong đêm

Thứ Bảy, 18:44, 11/04/2026
VOV.VN - Vừa qua Tổ 198 (Tổ tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự) Công an thành phố Cần Thơ đã liên tục phát hiện và mời làm việc nhiều đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập trong đêm khuya, mang theo hung khí nguy hiểm, sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo đó, triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát tội phạm đường phố trên các tuyến giao thông trọng điểm, Tổ 198 đã tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn trên các tuyến đường thuộc phường Phú Lợi. Qua công tác nắm tình hình và phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra hành chính đối với nhiều nhóm thanh thiếu niên đang lưu thông hoặc tụ tập trên đường phố lúc nửa đêm. Kết quả, lực lượng chức năng đã tạm giữ 15 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn dưới 18 tuổi, thậm chí đối tượng nhỏ nhất chỉ mới 13 tuổi.

Các đối tượng tại cơ quan công an- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ và phân loại các nhóm vi phạm từ nhiều địa điểm khác nhau trên tuyến tuần tra, Tổ công tác đã kịp thời áp sát, khống chế 08 đối tượng thuộc 02 nhóm khác nhau đang mang theo dao tự chế để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Tiếp tục kiểm soát các nhóm thanh thiếu niên khác có biểu hiện bất minh, Tổ công tác cũng đã phát hiện 04 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và xử lý nghiêm 03 đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ với hành vi điều khiển xe máy chở quá số người quy định.

Lực lượng công an làm việc với một đối tượng vi phạm- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo hiểm họa từ đốt rơm rạ trên đồng
VOV.VN - Ngày 10/4, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, vừa qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc đốt rơm rạ trên đồng.

Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

VOV.VN - Sáng 9/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dấu ấn chuyển đổi số trong cuộc bầu cử tại Cần Thơ

VOV.VN - Thành phố xây dựng chuyên trang bầu cử trên ứng dụng Cần Thơ Smart; triển khai hệ thống bản đồ số GIS phục vụ cung cấp thông tin; phát hành tài liệu tuyên truyền trên không gian mạng, trong đó có tài liệu bằng tiếng Khmer và Hoa.

