Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Thứ Năm, 15:41, 30/04/2026
Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý…

Ngày 30/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú xã Quảng Điền, TP Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn.

Trước đó, sau khi uống rượu say, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển xe máy chở theo một thanh niên lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò (xã Quảng Điền, Huế). Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền), Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A rồi gây tai nạn với một cụ bà 85 tuổi ở thôn Niêm Phò đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Quảng Điền nhưng đã tử vong cùng ngày. Còn Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán; xe máy bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Ngoài ra, Tuấn còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như: không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.

Theo Hải Lan/CAND
Tạm giữ đối tượng lái xe có nồng độ cồn, hành hung tài xế khác ở Hà Nội
VOV.VN - Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, Hà Nội) bị tạm giữ hình sự vì hành vi chèn ép xe khác rồi hành hung tài xế.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội
Tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CR-V đi từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người này vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan chức năng xác định nữ tài xế điều khiển ô tô có biểu hiện lạ nhưng không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều phương tiện bị hư hỏng.

