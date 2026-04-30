Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Ngày 30/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú xã Quảng Điền, TP Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn.

Trước đó, sau khi uống rượu say, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển xe máy chở theo một thanh niên lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò (xã Quảng Điền, Huế). Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền), Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A rồi gây tai nạn với một cụ bà 85 tuổi ở thôn Niêm Phò đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Quảng Điền nhưng đã tử vong cùng ngày. Còn Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán; xe máy bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Ngoài ra, Tuấn còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như: không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.