Bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ vì buôn hàng hiệu giả

Theo Bản án số 55/2026/HS-ST ngày 28/7/2026 của TAND khu vực 9, TP Hải Phòng, ngoài hình phạt cải tạo không giam giữ, bị cáo Nguyễn Kim Tùng còn bị khấu trừ 20% thu nhập hằng tháng trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách Nhà nước và phạt 100 triệu đồng.

Tòa án giao bị cáo cho UBND phường Chu Văn An, TP Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức và UBND phường trong việc giám sát, giáo dục.

Trước đó, ngày 27/1/2026, tại địa điểm kinh doanh ở số 48 đường Hữu Nghị, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng, Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Nguyễn Kim Tùng.

Hàng hoá giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ảnh: CAHP

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 610 sản phẩm gồm quần, áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, gồm DOLCE&GABBANA (D&G), DIOR và GUCCI.

Tổng giá trị số hàng hóa được xác định hơn 212 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Kim Tùng đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 3 nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 12/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 333 về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Tiếp đó, ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can số 1458 đối với Nguyễn Kim Tùng về cùng tội danh. Quyết định khởi tố bị can sau đó được Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn.

Vụ án được đưa ra xét xử và đến ngày 28/7/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9, TP Hải Phòng ban hành bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Tùng.