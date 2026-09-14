Đang tuần tra, Công an Hải Phòng bắt đối tượng trộm xe máy

Ngày 14/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 9h30 ngày 13/9, trong quá trình tuần tra tại khu vực vòng xuyến thuộc Tổ dân phố Phao Sơn, phường Chí Linh, Tổ công tác HP22 Công an phường Chí Linh phát hiện một người đi xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác định người này là Mua Seo Chu (SN 2003, trú tại thôn Lùng Củng, xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang).

Qua đấu tranh, Mua Seo Chu khai nhận khoảng 16h30 ngày 9/9 đã trộm chiếc xe mô tô nói trên tại khu vực Quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Yên Phong, TP Bắc Ninh.

Sau khi lấy trộm xe, Chu điều khiển phương tiện đi tiêu thụ. Khi đến khu vực vòng xuyến thuộc Tổ dân phố Phao Sơn, phường Chí Linh, đối tượng bị Tổ công tác HP22 kiểm tra, phát hiện.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Chí Linh xác định vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra, giải quyết của Công an xã Yên Phong, TP Bắc Ninh.

Công an phường Chí Linh sau đó đã bàn giao Mua Seo Chu cùng phương tiện liên quan cho Công an xã Yên Phong tiếp tục xử lý theo quy định.