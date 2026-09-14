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Trốn truy nã 40 năm, người đàn ông ở Hải Phòng ra đầu thú

Thứ Hai, 19:03, 14/09/2026
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VOV.VN - Sau 40 năm lẩn trốn với nhiều lần thay đổi tên, nơi cư trú, Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959) đã ra đầu thú sau quá trình kiên trì vận động, thuyết phục của Công an xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

Ngày 14/9, Công an TP Hải Phòng, Công an xã Nam An Phụ thông tin, đơn vị vừa vận động thành công Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959), đối tượng bị Trại giam Hoàng Tiến ra quyết định truy nã từ năm 1986, ra đầu thú sau 40 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Khiêm có hộ khẩu thường trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay là xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng. Khiêm từng bị cơ quan Công an xử lý về hành vi trộm cắp tài sản của công dân.

Trong thời gian chấp hành án, lợi dụng quá trình lao động, Khiêm bỏ trốn. Ngày 2/4/1986, Trại giam Hoàng Tiến ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Đức Khiêm.

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Trong 40 năm lẩn trốn, nhằm đối phó với lực lượng chức năng, Khiêm đã 4 lần thay đổi tên, thường xuyên di chuyển và thay đổi nơi cư trú. Đối tượng lựa chọn những địa bàn giáp ranh, hẻo lánh, ít người qua lại để tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

Trước tình hình trên, Công an xã Nam An Phụ do Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân tích, đánh giá thông tin, xác định những khả năng liên quan đến nơi lẩn trốn của đối tượng.

Từ thông tin thu thập được, Công an xã Nam An Phụ xây dựng phương án tiếp cận người thân của Nguyễn Đức Khiêm tại các địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai, bảo đảm đúng quy định và an toàn trong quá trình thực hiện.

Quá trình vận động được tiến hành kiên trì, linh hoạt, thận trọng, với sự phối hợp giữa Công an xã Nam An Phụ, Trại giam Hoàng Tiến và Công an phường Tân Phú, TP Đồng Nai.

Lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin và vận động Nguyễn Đức Khiêm tự nguyện trở về trình diện.

Kết quả, ngày 11/9/2026, sau 40 năm lẩn trốn lệnh truy nã, Nguyễn Đức Khiêm đã chấp hành ra đầu thú trước cơ quan Công an.

Theo Công an xã Nam An Phụ, việc vận động thành công đối tượng truy nã lẩn trốn trong thời gian dài ra đầu thú thể hiện tinh thần chủ động, sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình và kiên trì vận động của lực lượng Công an cơ sở.

Kết quả này góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

PV/VOV.VN
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