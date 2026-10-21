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Bình luận viên Batman cùng 73 bị can bị truy tố trong vụ án "Xôi lạc TV"

Thứ Tư, 11:54, 21/10/2026
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VOV.VN - Bình luận viên Batman Nguyễn Công Định (SN 1993) là một bình luận viên trên mạng được nhiều người biết đến trên kênh "Xôi lạc TV" vừa bị truy tố về các tội danh “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án phát trực tiếp các trận đấu thể thao lậu, liên quan kênh "Xôi lạc TV".

Trong số các bị can, Nguyễn Công Định (tức bình luận viên Batman, SN 1993); Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Lương Tuấn Giang (SN 1984) và 53 bị can liên quan bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

binh luan vien batman cung 73 bi can bi truy to trong vu an xoi lac tv hinh anh 1
Bình luận viên Batman Nguyễn Công Định tại cơ quan điều tra. 

Ngoài ra, 17 bị can khác bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 1 bị can bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, bình luận viên Batman Nguyễn Công Định bắt đầu lập trình trang web có tên "Xôi lạc TV" để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Ban đầu, "Xôi lạc TV" hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi.

Nhận thấy tiềm năng của "Xôi lạc TV", Phạm Nguyễn Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá. Trong đó, Dũng góp 100% các chi phí ban đầu như: đầu tư máy móc, server, cơ sở dữ liệu, trả lương cho nhân viên, thuê văn phòng...

Nguyễn Công Định có chuyên môn nên chỉ cần góp công sức tập trung phát triển dự án. Khi có lợi nhuận, Dũng và Định sẽ chia đôi, mỗi người hưởng 50%. Khi bình luận các trận đấu, Nguyễn Công Định lấy "nghệ danh" là bình luận viên Batman và được nhiều người biết đến.

Theo sự sắp xếp của Dũng, bộ phận phát triển hệ thống trang web xem và bình luận bóng đá được đặt tên là SBG (về sau còn gọi là dự án 90 Phút), nằm trong công ty Heligate. 

Nhóm bị can thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2025 đến tháng 2/2026, hệ thống các web của các bị can đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng như 8XBET, LU88, Man88, HBET… Trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống 90 Phút đã thu về hơn 2,7 triệu USDT tương đương hơn 69 tỷ đồng.

binh luan vien batman cung 73 bi can bi truy to trong vu an xoi lac tv hinh anh 2
Các bị can trong vụ án "Xôi lạc TV" sau khi bị bắt. 

Tiếp theo, bị can Nguyễn Công Định còn lập ra hệ thống “Cakhia” (tức Cà khịa TV), hoạt động tương tự hệ thống 90 Phút. Hệ thống này cũng thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Công Định cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985) thành lập hệ thống GLX Network nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh như Xoilac TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Cơ quan tố tụng kết luận, bị can Phạm Nguyễn Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 Phút và dự án Cakhia. Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 Phút và dự án Cakhia.

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Vụ án Xôi lạc TV: Mức án nào cho các BLV hưởng lợi tiền tỷ?

VOV.VN - Theo luật sư Phạm Thu Hà (Giám đốc công ty Luật Chính Minh – Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc các bình luận viên của Xôi lạc TV phát sóng trái phép các trận đấu thể thao và quảng cáo website đánh bạc có thể phải đối mặt với hình phạt đến 10 năm tù. 

Trọng Phú/VOV.VN
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