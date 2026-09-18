Vụ án Xôi lạc TV: Mức án nào cho các BLV hưởng lợi tiền tỷ?

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành đề nghị truy tố 74 bị can trong đường dây phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá, thể thao trên các "kênh lậu" như Xôi lạc TV, Cà khịa TV, 90 Phút... Nhiều bị can là bình luận viên được xác định đã hưởng lợi bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo cho website đánh bạc và xâm phạm bản quyền.

Trong đó, các bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Lương Tuấn Giang (SN 1984); Nguyễn Công Định (SN 1993); Đinh Xuân Anh (SN 1998) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trong số các bị can là bình luận viên của đường dây Xôi lạc TV, xuất hiện một cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng là bình luận viên "Trâu gác bếp" (tức Đinh Xuân Anh, SN 1998, trú Hà Nội). Trong vụ án này, "Trâu gác bếp" bị khởi tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Nhóm bình luận viên của Xôi lạc TV sau khi bị bắt.

Tại cơ quan công an, "Trâu gác bếp" Đinh Xuân Anh thừa nhận hành vi vi phạm. Theo đó, khoảng tháng 3/2023, Đinh Xuân Anh bắt đầu vào làm bình luận viên bóng đá cho dự án 90 Phút của "Batman" Nguyễn Công Định. Quá trình làm ban đầu, Xuân Anh chưa được ký hợp đồng lao động với công ty CP Heligate nhưng đến tháng 2/2025 thì Xuân Anh được ký hợp đồng.

Khi bình luận, Xuân Anh lấy biệt danh là "Trâu gác bếp" và được làm việc trong nhóm bình luận viên, đồng thời khi bình luận có đọc các nội dung quảng cáo nhà cái đánh bạc trực tuyến như 8X BET. Để nhận tiền lương và thưởng, "Trâu gác bếp" sử dụng các tài khoản ngân hàng và một tài khoản trên sàn giao dịch tiền số OKX.

Theo điều tra, từ tháng 1/2025 đến tháng 2/2026, Đinh Xuân Anh đã trực tiếp bình luận 820 trận thi đấu thể thao, trong đó có 167 trận thể thao xâm phạm bản quyền của các đơn vị gồm: 82 trận bóng đá của giải Ngoại hạng Anh thuộc bản quyền phát sóng của K+; 70 trận bóng đá của các giải UEFA Champions League, Europa League, Serie A... thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình VTV Cab; 15 trận bóng đá của giải V-League, FIFA Club World Cup thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình FPT.

Điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2026, khi làm bình luận viên và quảng cáo cho trang web cờ bạc nói trên, "Trâu gác bếp" Đinh Xuân Anh đã thu lợi bất chính tổng số tiền 1,1 tỷ đồng.

BLV Batman vừa điều hành, vừa bình luận trực tiếp các trận đấu

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Công Định (tức BLV Batman) vừa thuộc nhóm điều hành đường dây, vừa tham gia với tư cách là một bình luận viên được nhiều người biết đến của Xôi lạc TV.

Cơ quan chức năng xác định, bản thân Định xuất thân là lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Xuất phát từ đam mê bóng đá, từ đầu năm 2018, Định lập trình trang web có tên "XoilacTV" để phát trực tiếp và bình luận các trận đấu bóng đá được nhiều người quan tâm.

Sau khi "XoilacTV" phát triển và có một số lượng người theo dõi nhất định, Nguyễn Công Định bàn với một số đối tượng, trong đó có Phạm Nguyễn Dũng (Chủ tịch công ty Helios, Công ty Đông Dương... chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin), Lương Tuấn Giang (Giám đốc công ty Heligate). Nhóm đối tượng thống nhất mở rộng hoạt động và tạo các web bình luận bóng đá trực tiếp tương tự như "XoilacTV" để thu hút người xem và kiếm lợi nhuận từ quảng cáo. Trong đó có dự án "90 phút" và "Cà khịa TV" hoạt động tương tự như Xôi lạc TV.

Luật sư Phạm Thu Hà (Giám đốc công ty Luật Chính Minh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Bản thân Nguyễn Công Định cũng tham gia bình luận trực tiếp trên các web này với nghệ danh là Batman (Người Dơi). Tuy nhiên, Định thường chỉ bình luận các trận đấu có đội Manchester United thi đấu. Ngoài ra, Định chỉ đạo cấp dưới tìm kiếm những cá nhân có khả năng ăn nói tốt, có hiểu biết về bóng đá để tuyển vào vị trí bình luận viên.

Sau đó, nhóm BLV của Định lên đến khoảng 30 người với nhiều BLV có tiếng trên không gian mạng như: Bình luận viên Trâu Gác Bếp (tức Đinh Xuân Anh); Người Thỏ (Nguyễn Trung Sơn); Phở Bò (Trần Quang Nam); Mì Tôm (Lê Xuân Thành); Mèo Ú (Ngô Quốc Khánh)...

Nhóm này được giao nhiệm vụ vừa bình luận, vừa tương tác với khán giả, vừa đọc các quảng cáo trang cá độ, đánh bạc trực tuyến như: "Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là nhà tài trợ 8XBET, nhà cái uy tín hàng đầu hiện nay..."

Về số tiền được hưởng lợi, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Công Định được hưởng lợi chủ yếu từ quản lý các dự án. Ngoài ra, Định còn nhận được lương cố định thông qua công ty CP Heligate. Cụ thể, từ ngày 18/7/2019 đến ngày 7/1/2026, Định được Heligate trả lương với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, Định được tạm ứng lợi nhuận từ hai dự án 90 Phút và Cà Khịa TV với tổng số tiền là 875.243 USDT. Định chia cho cấp dưới 496.480 USDT và giữ lại cho bản thân 378.763 USDT. Sau đó, Định đã bán hết số tiền điện tử này để thu về cho bản thân số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Như vậy, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Công Định được hưởng lợi số tiền hơn 12 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Định khai đã chi tiêu hết số tiền này vào các việc như đi du lịch, mua sắm, trả nợ, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày...

Mức án nào cho các BLV của Xôi lạc TV?

Trao đổi với PV VOV.VN, luật sư Phạm Thu Hà (Giám đốc công ty Luật Chính Minh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ án là là minh chứng rõ nét cho việc siết chặt kỷ cương pháp luật đối với tội phạm công nghệ cao gắn liền với xâm phạm sở hữu trí tuệ và tổ chức đánh bạc.

Đối với các bình luận viên như Trâu Gác bếp hay Batman, luật sư Phạm Thu Hà nhận định các bị can này bị đề nghị truy tố về hai tội danh. Trong đó, việc tiếp sóng trái phép hàng trăm trận đấu thuộc bản quyền của K+, VTV Cab, FPT và thu lợi bất chính vượt xa mức 300 triệu đồng (Đinh Xuân Anh thu 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Công Định thu hơn 12 tỷ đồng) đã đủ yếu tố cấu thành định khung tăng nặng của tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Khung hình phạt áp dụng là phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

“Đối với tội Tổ chức đánh bạc, việc lồng ghép quảng cáo, đọc thông tin nhà cái cá độ như 8XBET trên sóng trực tiếp là hành vi đồng phạm giúp sức tổ chức đánh bạc. Do phạm tội trên không gian mạng và thu lợi bất chính lớn, các bị can phải đối mặt với khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng cùng tài sản mã hóa do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Điều 47 Bộ Luật Hình sự”, luật sư Phạm Thu Hà cho biết.

Theo luật sư Phạm Thu Hà, vụ án Xôi lạc TV cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt là những người có “máu đỏ đen”. Theo đó, tham gia cờ bạc hay cá độ bóng đá qua mạng, dù chỉ từ vài trăm nghìn hay bằng hình thức nào, đều là hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ cần cá độ từ 5 triệu đồng trở lên, người tham gia đã đối mặt với nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc với mức án lên đến 7 năm tù.

Theo vị luật sư, để tránh rủi ro, người dân tuyệt đối không tò mò nhấn vào các đường link hay mã QR quảng cáo nhà cái trên các trang phát sóng bóng đá lậu. Không nên tin vào những lời hứa hẹn "kiếm tiền dễ dàng", "hoàn tiền cược" hay các nhóm kéo bài, soi kèo trên mạng. Đây đều là những bẫy lừa đảo được giăng sẵn. Khi nạp tiền vào các trang này, người dùng vừa đối mặt với rủi ro mất trắng tiền mặt, bị đánh cắp tài khoản ngân hàng, vừa tự đưa bản thân vào nguy cơ vướng vòng lao lý.

“Bên cạnh đó để ngăn chặn tận gốc các website phát thể thao “lậu”, Cơ quan quản lý Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng xây dựng cơ chế chặn tên miền, địa chỉ IP vi phạm theo thời gian thực ngay khi sự kiện thể thao đang diễn ra, nhằm ngăn chặn việc đối tượng liên tục đổi tên miền để vi phạm pháp luật”, luật sư Phạm Thu Hà đề nghị.

Để trở thành người tiêu dùng thông minh, bảo vệ an toàn cho tài sản và pháp lý của bản thân, người dân nên xem thể thao trên các kênh truyền hình chính thức. Nếu phát hiện các trang web hay ứng dụng có dấu hiệu dụ dỗ cá độ, người dân có thể chủ động báo cho cơ quan công an để cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn này.