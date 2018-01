Bộ Công an đã tiếp nhận, bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chiều 4/1 cho biết, Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.

Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm")

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') từ ngày 20/12; lệnh truy nã ký ngày 21/12.

Ông Vũ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự.

Tối 21/12, nhà riêng của ông Vũ tại đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) đã bị công an khám xét trong nhiều giờ.

Website chính thức của Cục Di trú Singapore (ICA) ngày 2/1, cho biết giới chức nước này đã bắt giữ một người có tên Phan Van Anh Vu vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm Đạo luật Di trú của Singapore.

Ông Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác./.

Hình ảnh: Khám xét nhà đại gia Vũ “nhôm” ở Đà Nẵng VOV.VN - Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ ở số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.