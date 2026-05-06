Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Nhóm 6 đối tượng hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại địa bàn các xã Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trước đây) và Mỹ Quý (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trước đây), gây thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Nhóm đối tượng hai thác đất mặt ruộng đem bán. (Ảnh: C.A.N.D)

Tang vật bị tạm giữ gồm 1 máy đào bánh xích hiệu Kobelco cùng 4 xe ô tô tải hiệu Hyundai và nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu cấu kết khai thác đất mặt ruộng trái phép với quy mô lớn. Sau thời gian dài theo dõi, đeo bám, ngày 28/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp Công an xã Phước Chỉ và Công an xã Mỹ Quý chia thành nhiều tổ công tác, chốt chặn trên các tuyến đường vận chuyển đất đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 điểm khai thác, tập kết, tiêu thụ đất trái phép và tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Quá trình đấu tranh, đến ngày 6/5, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng khu vực biên giới vắng vẻ, thời điểm sau thu hoạch lúa để tiếp cận, thỏa thuận với người dân mua lớp đất mặt ruộng. Sau đó, các đối tượng huy động máy móc, phương tiện tổ chức khai thác rầm rộ rồi vận chuyển đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: C.A.N.D)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong thời gian ngắn, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, nhóm này đã tổ chức khai thác, vận chuyển khoảng 300 xe đất, tương đương hơn 3.000m³. Số đất được bán với giá từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng mỗi xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.