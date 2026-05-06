Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Thứ Tư, 15:39, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá nhóm 6 đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại khu vực biên giới. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã khai thác hơn 3.000m³ đất, tiêu thụ khoảng 300 xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nhóm 6 đối tượng hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại địa bàn các xã Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trước đây) và Mỹ Quý (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trước đây), gây thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Nhóm đối tượng hai thác đất mặt ruộng đem bán. (Ảnh: C.A.N.D)

Tang vật bị tạm giữ gồm 1 máy đào bánh xích hiệu Kobelco cùng 4 xe ô tô tải hiệu Hyundai và nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu cấu kết khai thác đất mặt ruộng trái phép với quy mô lớn. Sau thời gian dài theo dõi, đeo bám, ngày 28/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp Công an xã Phước Chỉ và Công an xã Mỹ Quý chia thành nhiều tổ công tác, chốt chặn trên các tuyến đường vận chuyển đất đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 điểm khai thác, tập kết, tiêu thụ đất trái phép và tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Quá trình đấu tranh, đến ngày 6/5, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng khu vực biên giới vắng vẻ, thời điểm sau thu hoạch lúa để tiếp cận, thỏa thuận với người dân mua lớp đất mặt ruộng. Sau đó, các đối tượng huy động máy móc, phương tiện tổ chức khai thác rầm rộ rồi vận chuyển đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: C.A.N.D)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong thời gian ngắn, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, nhóm này đã tổ chức khai thác, vận chuyển khoảng 300 xe đất, tương đương hơn 3.000m³. Số đất được bán với giá từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng mỗi xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Bắt đối tượng xông vào trụ sở chém cán bộ công an trọng thương
VOV.VN - Chiều 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

Khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép

VOV.VN - Cặp vợ chồng là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vừa bị khởi tố vì tổ chức cho 10 người Bangladesh quá hạn tạm trú ở lại Việt Nam trái phép để làm việc.

Công an Thanh Hóa thông báo tìm bị hại liên quan vụ Hoàng Minh Đường

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân từng mua thuốc tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường liên hệ trình báo trước ngày 5/9/2026 để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 227 tỷ đồng.

