Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí nguy hiểm, lạng lách để "ra oai"

Thứ Bảy, 23:06, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm 13 thanh thiếu niên tại Ninh Bình đã tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, che biển số và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đinh ba... chạy trên Quốc lộ để "ra oai".

Ngày 9/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy (SN 2008), Trần Bá Phong (SN 2009), Tô Ngọc Lực (SN 2009), Đỗ Anh Tài (SN 2009), Đỗ Trọng Trường (SN 2008) và Trần Doãn Tuấn (SN 2009), cùng trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, đối với 6 đối tượng khác đi cùng nhóm có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Công an đã chuyển tài liệu đề nghị UBND xã Bình Giang và xã Bình An áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

khoi to nhom thanh thieu nien mang hung khi nguy hiem, lang lach de ra oai hinh anh 1
Các bị can, các đối tượng và tang vật

Theo tài liệu điều tra, nhóm 13 thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 21B (thuộc địa bàn phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình).

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã dùng khẩu trang che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trong quá trình di chuyển, nhóm này liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt bô gây náo loạn đường phố.

Đáng chú ý, các đối tượng còn chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như: dao phóng lợn, đinh ba, kiếm dài và vỏ chai thủy tinh. Nhóm này vừa di chuyển vừa quay video nhằm mục đích thị uy, thể hiện bản thân.

Hành vi manh động của nhóm thanh thiếu niên không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn gây tâm lý lo lắng, bất an cho quần chúng nhân dân tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép
VOV.VN - Công an TP. Cần Thơ thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Đại Hải đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

