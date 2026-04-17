Cà Mau: Điều tra nguyên nhân người đàn ông 73 tuổi tử vong sau cuộc nhậu

Thông tin ban đầu, tối 16/4, sau khi đi nhậu về thì ông R nói chuyện lớn tiếng, chửi bới vợ là bà D.T.Đ và các con. Ông R lấy dao và thớt ra đặt gần nơi vợ nằm, rồi hăm dọa.

Bà Đ nhiều lần khuyên chồng nên đi nghỉ để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh nhưng ông R vẫn tiếp tục chửi bới.

Sau đó, khi không còn nghe tiếng động, bà Đ. đi ra kiểm tra thì phát hiện ông R nằm bất động dưới nền nhà, có dấu hiệu bị thương và đã tử vong. Bà lập tức truy hô cứu giúp và vụ việc cũng được báo đến cơ quan chức năng.

Ngay sau đó Công an xã Đầm Dơi đã đến ghi nhận, bảo vệ hiện trường.