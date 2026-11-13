Cà Mau: Phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 5 tỷ đồng
VOV.VN - Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho người bị hại.
Ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 4/11/2026 tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 5 tỷ đồng.
Các đối tượng gồm: Lý Văn Phong (SN 1984, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (SN 2007, ngụ khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Phước (SN 2001, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ngụ khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).
Trước đó, ngày 4/11/2026, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành.
Theo trình báo của người bị hại, số tài sản bị mất có tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam. Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, đòi hỏi lực lượng chức năng phải khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng, thu hồi tài sản.
Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát các thông tin, dấu vết liên quan.
Qua đó, lực lượng Công an nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn, làm rõ những người có liên quan đến vụ việc và triển khai các biện pháp tố tụng theo quy định.
Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án được điều tra, khám phá nhanh, góp phần thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các tình tiết có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.