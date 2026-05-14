Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

Thứ Năm, 21:16, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình; Lê Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân về tội “Vi phạm quy định về ATTP".

Trước đó, ngày 29/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú mua, nhốt lợn bệnh để giết mổ bán ra thị trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Công an xã Thọ Phú và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Từ trái qua phải các đối tượng Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Qua kiểm tra, xác định số lợn bệnh tại cơ sở này được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Văn Lam đã thu mua lợn bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng các đối tượng đã mua bán 17 con lợn bị bệnh.

Quá trình điều tra xác định, gia đình Lê Văn Hợi nuôi 28 con lợn thịt và 4 con lợn nái sinh sản. Từ ngày 26/4/2026, đàn lợn của Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh. Mặc dù biết đàn lợn bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Lê Mạnh Đáng. Dù biết rõ tình trạng lợn bệnh nhưng Đáng vẫn đồng ý mua toàn bộ 26 con lợn của Hợi với giá 27 triệu đồng để mang về bán cho các lò mổ kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi”. Từ những chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Đáng; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Khởi tố nữ "cò đất" lừa gần 500 triệu bằng chiêu "chạy" thủ tục giấy tờ đất đai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, sinh năm 1975 trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: an toàn thực phẩm dịch tả lợn châu Phi lợn bệnh bán ra thị trường khởi tố bị can vi phạm an toàn thực phẩm Công an Thanh Hóa thực phẩm bẩn xử lý vi phạm khởi tố
Tin liên quan

Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Cảnh sát chặn xe chở 180 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ

Cảnh sát chặn xe chở 180 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ

Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

Bị cáo Bùi Đình Khánh nói gì khi các bị hại không yêu cầu bồi thường?

Bị cáo Bùi Đình Khánh nói gì khi các bị hại không yêu cầu bồi thường?

