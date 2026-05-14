Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

Trước đó, ngày 29/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú mua, nhốt lợn bệnh để giết mổ bán ra thị trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Công an xã Thọ Phú và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Từ trái qua phải các đối tượng Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Qua kiểm tra, xác định số lợn bệnh tại cơ sở này được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Văn Lam đã thu mua lợn bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng các đối tượng đã mua bán 17 con lợn bị bệnh.

Quá trình điều tra xác định, gia đình Lê Văn Hợi nuôi 28 con lợn thịt và 4 con lợn nái sinh sản. Từ ngày 26/4/2026, đàn lợn của Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh. Mặc dù biết đàn lợn bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Lê Mạnh Đáng. Dù biết rõ tình trạng lợn bệnh nhưng Đáng vẫn đồng ý mua toàn bộ 26 con lợn của Hợi với giá 27 triệu đồng để mang về bán cho các lò mổ kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi”. Từ những chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Đáng; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.