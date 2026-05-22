Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Thứ Sáu, 19:22, 22/05/2026
VOV.VN - Hôm nay 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 09/4/2026 đến ngày 17/4/2026, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 (trực thuộc Thuế thành phố Cần Thơ) do Trần Minh Trường (SN 1982), ngụ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ làm Tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ), do ông H. M. T. làm Giám đốc.

Trần Minh Trường cùng tang vật bị bắt quả tang - Ảnh Công an thành phố Cần Thơ 

Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Sau đó, đến ngày 05/5/2026, Trần Minh Trường thông báo với ông H. M. T. - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp X. rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Trần Minh Trường yêu cầu ông H. M. T. đưa 250 triệu đồng để được “giảm nhẹ” mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại 65 triệu đồng sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính. Do thường xuyên bị Trường gọi điện hối thúc nên ông T. bức xúc đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ.

Công an khám xét nơi làm việc - Ảnh Công an thành phố Cần Thơ 

Theo sự sắp xếp của Trần Minh Trường, khoảng 17 giờ ngày 18/5/2026, ông T. đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để giao tiền. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông H. M. T.  bên trong xe ôtô đậu trước 1 quán cà phê.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Tiếp đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, quá trình khám xét thu được nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan...

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Trần Minh Trường- Ảnh Công an thành phố Cần Thơ 

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: cần thơ Công an thành phố Cần thơ Cơ quan Cảnh sát điều tra Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản Trần Minh Trường cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp
Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng tại trường nghề ở Phú Thọ
Khởi tố đường dây buôn bán ngà voi, thuốc lá lậu quy mô lớn tại Hà Nội
Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền
Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng
Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Thái Nguyên
