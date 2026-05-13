Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội

Thứ Tư, 15:32, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 13/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa làm rõ đối tượng Lê Thị Thư (SN 1993), trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ có hành vi lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngày 22/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tố giác của nhiều công dân về việc bị lừa đảo khi đặt mua cây cảnh Muội Hồng và chim Hoàng Yến trên mạng xã hội Facebook với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 11,3 triệu đồng.

canh bao lua dao khi mua cay, chim canh qua mang xa hoi hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Theo nội dung tố giác, sau khi các bị hại chuyển tiền đặt cọc, đối tượng không giao hàng như thỏa thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy vết và triệu tập đối tượng liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thư đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán trên không gian mạng; tìm hiểu kỹ thông tin người bán, không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi xác minh rõ nhân thân, địa chỉ và uy tín của đối tượng giao dịch.

Theo A.N/An ninh Thủ đô
Tag: Lạng Sơn lừa đảo mạng xã hội khởi tố công an
Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Sập bẫy lừa đảo do tin quảng cáo "làm lễ, cắt vong"

VOV.VN - Tin vào những lời đồn thổi về khả năng "làm lễ, cắt vong" trên mạng xã hội, nhiều người dân đã sập bẫy lừa đảo của Bùi Thị Quy. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn và vàng để tiêu xài cá nhân, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố và bắt tạm giam.

Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 61 người trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

