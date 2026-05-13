Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội

Ngày 22/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tố giác của nhiều công dân về việc bị lừa đảo khi đặt mua cây cảnh Muội Hồng và chim Hoàng Yến trên mạng xã hội Facebook với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 11,3 triệu đồng.

Theo nội dung tố giác, sau khi các bị hại chuyển tiền đặt cọc, đối tượng không giao hàng như thỏa thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy vết và triệu tập đối tượng liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thư đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán trên không gian mạng; tìm hiểu kỹ thông tin người bán, không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi xác minh rõ nhân thân, địa chỉ và uy tín của đối tượng giao dịch.