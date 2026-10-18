Cảnh giác bẫy mua bán người đội lốt hôn nhân qua không gian mạng

14 tuổi, quen bạn qua mạng và một chuyến đi đổi đời. Nhưng phía sau biên giới, cô gái người Mông H.T.C, ở Điện Biên lập tức bị đẩy vào chuỗi ngày giam cầm, bạo lực của một cuộc hôn nhân mua bán. Sau gần hai năm chịu đựng mới trốn thoát về quê hương, C vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: "Họ bảo lấy chồng Trung Quốc sướng, muốn gì được nấy, chồng rất chiều vợ... rồi mình đi. Lúc em sang đó không như tưởng tượng, không như họ nói. Sang đến đó giờ hối hận rồi, muốn về nhà".

Dẫn giải một đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi dưới hình thức kết hôn

Trở về từ bóng tối, những vết bầm thể xác có thể lành nhưng sang chấn tinh thần đeo bám dai dẳng. Tiếp nhận và điều trị tâm lý cho các nạn nhân, ông Đinh Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội cơ sở 2 tỉnh Lào Cai, cho biết: "Tâm lý của nạn nhân lúc đó luôn luôn bị ảnh hưởng do bị bạo lực, do bị đối xử không tốt. Chúng tôi cử cán bộ xuống từng cá nhân một để nắm bắt thông tin, tư vấn tâm lý, hỗ trợ để xem nạn nhân có vấn đề gì cần tư vấn, giúp đỡ...".

Từ lời khai của những nạn nhân trở về, lực lượng biên phòng đã mở đợt cao điểm truy quét. Chỉ huy các chuyên án bóc gỡ đường dây buôn người khép kín, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, chỉ rõ thủ đoạn nguy hiểm này: "Trong các vụ án có nhiều dấu hiệu đối tượng sử dụng hình thức lợi dụng hôn nhân để mua bán người. Trong đợt cao điểm, lực lượng đã đấu tranh thành công hai chuyên án tổ chức mua bán người dưới 16 tuổi dưới hình thức lợi dụng hôn nhân. Sau khi gây án xong, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu thường trốn khỏi địa phương, đi làm việc tại các khu công nghiệp cách Lào Cai từ 300 đến 500 cây số".

Lẩn trốn hàng trăm cây số hòng xóa dấu vết, các đối tượng vẫn bị biên phòng truy bắt, đưa ra trừng trị trước pháp luật. Tuy nhiên, để ngăn chặn tận gốc tội phạm mua bán người, cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, chiếc lá chắn bền vững nhất nơi biên cương vẫn phải bắt đầu từ chính sự cảnh giác của mỗi người dân trước những cạm bẫy ảo.