Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Cùng ngày, website chính thức của DRC đăng thông báo thay đổi nhân sự doanh nghiệp. Theo đó, Công ty DRC cho biết, đã nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Ông Nhựt bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Sau khi nhận được quyết định khởi tố Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị (HĐQT) DRC đã họp, ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời bãi nhiệm tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nhựt. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 16/10. HĐQT DRC thống nhất cử ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT DRC, làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Ông Văn Trung Tâm, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, được giao phụ trách Ban điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc cho đến khi công ty bổ nhiệm nhân sự mới hoặc có quyết định thay thế.

Cũng trong ngày, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) quyết định cho ông Lê Hoàng Khánh Nhựt thôi làm người đại diện 10% vốn điều lệ của tập đoàn tại DRC. Đồng thời, Vinachem điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn nhà nước do ông Nguyễn Xuân Bắc đại diện từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Tập đoàn cũng chỉ đạo các đại diện phần vốn phối hợp với HĐQT DRC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để biểu quyết việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.