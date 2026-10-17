Nhận diện tội ác từ những vụ án “tình”

Chuẩn bị xét xử Mr Pips: Kê biên hàng chục siêu xe, hàng trăm bất động sản

VOV.VN - Cáo trạng xác định, sau khi lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ hành vi dụ dỗ đầu tư, Mr Pips Phó Đức Nam đã mua hàng chục siêu xe. Trong vụ án, Phó Đức Nam và các bị cáo khác cũng bị kê biên, phong tỏa tổng cộng 111 bất động sản.