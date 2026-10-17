Thời gian qua, dư luận chấn động bởi liên tiếp xảy ra những vụ án có kịch bản tương tự - giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng bạo lực. Nhận diện tội ác từ những vụ án “tình” cùng Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học.
VOV.VN - Theo cáo trạng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có sai phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,18 tỷ đồng.
VOV.VN - Sau 2 ngày nghị án, sáng nay (15/10), TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.
VOV.VN - Cáo trạng xác định, sau khi lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ hành vi dụ dỗ đầu tư, Mr Pips Phó Đức Nam đã mua hàng chục siêu xe. Trong vụ án, Phó Đức Nam và các bị cáo khác cũng bị kê biên, phong tỏa tổng cộng 111 bất động sản.