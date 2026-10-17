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Nhận diện tội ác từ những vụ án “tình”
Thứ Bảy, 08:50, 17/10/2026

Nhận diện tội ác từ những vụ án “tình”

Thời gian qua, dư luận chấn động bởi liên tiếp xảy ra những vụ án có kịch bản tương tự - giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng bạo lực. Nhận diện tội ác từ những vụ án “tình” cùng Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học.

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Phương Lan/VOV2
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