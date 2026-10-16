Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm

Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin về kết quả xác minh ban đầu liên quan vụ việc cháu bé lớp 1 trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP Hải Phòng) bị ngã sau giờ tan học tại sân trường, sau đó tử vong. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến, bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, theo Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 17h15 ngày 15/10, cháu N.T.M. (sinh năm 2020, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Dương) tan học và chơi trong sân trường. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của nhà trường, cháu không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu bé tại thôn Thượng Đông, xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan; ghi lời khai người thân, giáo viên và các phụ huynh chứng kiến sự việc.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan công an xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; làm rõ trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan. Kết quả xác minh và đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2026.

Chiều 16/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu bé tại thôn Thượng Đông, xã Vĩnh Am (Hải Phòng). Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Đào Trọng Đức chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình, động viên người thân vượt qua nỗi đau. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình; các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.