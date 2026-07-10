English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh giác với tin giả, thông tin xuyên tạc lực lượng thi hành công vụ

Thứ Sáu, 17:42, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian gần đây, Công an tỉnh Sơn La đã xử lý một số trường hợp bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ trên mạng xã hội.

Ngày 9/6, sau khi sử dụng rượu, bia, Đỗ Đình Dũng (SN1995, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) đã đến trụ sở Công an xã Chiềng Sơn trong tình trạng không làm chủ được hành vi.

Tại khu vực tiếp công dân, Dũng liên tục lớn tiếng hô hào, chửi bới, thách thức, có lời nói mang tính kích động, gây mất trật tự công cộng. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn có hành vi chống đối, đe dọa, đạp phá làm hư hỏng tài sản tại trụ sở Công an xã. Đáng chú ý, đối tượng này còn đăng tải bài viết và video trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho rằng cán bộ công an đánh đập người dân. Những thông tin này sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực, công kích lực lượng công an, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng thực thi pháp luật và tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

canh giac voi tin gia, thong tin xuyen tac luc luong thi hanh cong vu hinh anh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng với đối tượng Đỗ Đình Dũng.

Căn cứ hành vi vi phạm của đối tượng, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 9/6 tại trụ sở Công an xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Dũng về tội: “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

canh giac voi tin gia, thong tin xuyen tac luc luong thi hanh cong vu hinh anh 2
Cơ quan chức năng Công an tỉnh Sơn La đấu tranh, xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có các bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng công an.

Qua công tác rà soát, trong thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La đã xác định, phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có các bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng Công an, góp phần bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, đúng pháp luật. Đồng thời yêu cầu 20 lượt quản trị viên các trang, hội nhóm tăng cường kiểm duyệt thông tin liên quan.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội. Chỉ một hành động chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể khiến thông tin sai sự thật lan truyền nhanh chóng, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội. Trong nhiều trường hợp, người chia sẻ hoặc bình luận cổ súy cho thông tin sai sự thật cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

 CTV Cao Thiên, Đình Ngôi/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng
Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến tình hình ngập úng và vụ việc trẻ em mất tích trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến tình hình ngập úng và vụ việc trẻ em mất tích trên địa bàn.

Bắt liên tiếp 2 vụ mua bán ma túy ở Hà Nội, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp
Bắt liên tiếp 2 vụ mua bán ma túy ở Hà Nội, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp

VOV.VN - Chỉ trong một ngày, Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy tại các địa bàn Nghĩa Đô và Thượng Phúc, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 115 gam ketamine cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Bắt liên tiếp 2 vụ mua bán ma túy ở Hà Nội, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp

Bắt liên tiếp 2 vụ mua bán ma túy ở Hà Nội, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp

VOV.VN - Chỉ trong một ngày, Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy tại các địa bàn Nghĩa Đô và Thượng Phúc, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 115 gam ketamine cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ
Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Lập khiến một người tử vong sau cuộc nhậu.

Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ

Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Lập khiến một người tử vong sau cuộc nhậu.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật