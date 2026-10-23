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Cáo trạng xác định Shark Bình tạo dữ liệu "ví giả" để cung cấp cho cơ quan công an

Thứ Sáu, 11:53, 23/10/2026
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VOV.VN - Dù biết các sàn của Phó Đức Nam (Mr Pips) vi phạm pháp luật nhưng Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) vẫn muốn cho Nam tiếp tục hoạt động qua hệ thống ví Ngân lượng nên đã tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng giả để cung cấp cho cơ quan công an.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án "siêu lừa" Mr Pips và Mr Hunter. Trong đó, nhà chức trách truy tố 188 bị cáo. Dự kiến, các bị cáo sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội vào sáng 26/10 tới đây.

Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

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Shark Bình (trái) và Mr Pips Phó Đức Nam sau khi bị bắt. 

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam); Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Phó Đức Nam), Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Riêng Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị xét xử tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”...

Ở vụ án này, nhà chức trách xác định Shark Bình đã sử dụng hệ thống Ví Ngân lượng để giúp cho Mr Pips thực hiện hành vi Rửa tiền. Cụ thể, trong vụ án có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền là 318,9 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam (Mr Pips) thống nhất với bộ phận Tài vụ mở tài khoản ví tại các Công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch đã tạo lập để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Trong các Công ty trung gian thanh toán có Công ty cổ phần Ngân lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch hội đồng quản trị. 

Cáo trạng xác định, Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân lượng, có nhiệm vụ chỉ đạo chung các hoạt động của công ty, đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian. 

Mr Pips liên hệ với cấp dưới của Shark Bình

Đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter” liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, cấp dưới của Nguyễn Hòa Bình) giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu, Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX.

Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút cộng với 1.000 đồng/1 lần rút. Thời điểm đầu năm 2021, Nam liên hệ gặp trực tiếp Tâm để xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của Nam, sau đó Tâm đã báo cáo lại Bình nhưng Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết.

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Mr Pips Phó Đức Nam thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang, xa hoa.

Tạo lập dữ liệu "ví giả" hòng qua mắt lực lượng chức năng

Từ tháng 6/2020, công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng liên quan Phó Đức Nam. Cấp dưới của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam (SN 1987) đã báo cáo nội dung này cho Bình.

Lúc này, Shark Bình đã biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do muốn cho ví Ngân lượng của Nam tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của Nam mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.

Theo đó, Shark Bình đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên sàn chứng khoán, forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an. Đồng thời, Bình yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác và các giao dịch rút tiền của khách hàng trên sàn có số tiền phù hợp. Nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví trên sàn của Mr Pips. Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nguyễn Thị Nam để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an.

Trọng Phú/VOV.VN
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