Chuẩn bị xét xử Mr Pips: Kê biên hàng chục siêu xe, hàng trăm bất động sản

Mr Pips Phó Đức Nam cùng Shark Bình bị đưa ra xét xử tại Hà Nội

Ngày 26/10 tới, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Chánh tòa, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội là ông Đào Việt Dũng và bà Nguyễn Hương Giang được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án, 3 bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - khi phạm tội là Công an Cục Tình báo kinh tế, khoa học, kỹ thuật (B05), Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324, Bộ luật Hình sự).

Mr Pips Phó Đức Nam cùng dàn siêu xe trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình; sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, 177 bị cáo khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các “công ty ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Kê biên, phong tỏa hàng chục siêu xe, hàng trăm bất động sản

Đáng chú ý, đây là một trong những vụ án có khối lượng tài sản phong tỏa, kê biên lớn nhất trong lịch sử tố tụng. Cụ thể, cáo trạng thể hiện riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu 25 ô tô gồm nhiều siêu xe và 7 mô tô. Đáng chú ý, từ giữa năm 2022, Nam nhờ người thân mượn căn cước công dân của chị Nguyễn Bích Ng. gửi cho mình, sau đó dùng giấy tờ tùy thân mượn được để thành lập Công ty cổ phần vận tải Phương Nam Xanh. Sau khi có pháp nhân này, Nam sử dụng tên công ty cùng các văn phòng đại diện tại Hà Nội và TPHCM để đăng ký hàng loạt xe sang.

Trong số đó có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỷ đồng như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Audi Q7, Toyota Tundra biển số 51K-444.44, Jaguar F-Pace, Mercedes E300, Kia Carnival hay Ford Ranger. Nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33. Theo thị trường, mẫu SUV siêu sang này có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nam còn mua thêm 8 siêu xe nhưng nhờ em trai, bạn bè hoặc người quen đứng tên đăng ký. Danh sách này có nhiều siêu xe đắt tiền như Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG GT R, Jaguar F-Type... Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhiều chủ xe trên giấy tờ tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền để Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam) quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản theo yêu cầu của Nam.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) sau khi bị bắt.

Ngoài số xe đã đăng ký, Phó Đức Nam còn mua 4 ô tô nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú (người thân của Nam) cũng bị thu giữ.

Cáo trạng cũng xác định Nam bỏ tiền mua Porsche Taycan Turbo S cho Nguyễn Thanh Tâm đứng tên và Volvo XC90 cho Nguyễn Thanh Phong đăng ký chủ sở hữu. Ngoài ra, Nam còn sở hữu 7 mô tô phân khối lớn, gồm nhiều dòng xe hiếm.

Theo cáo trạng, ngoài những bất động sản được xác định sử dụng để rửa tiền, Phó Đức Nam còn sở hữu nhiều căn hộ, nhà đất tại TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định căn hộ tại dự án Masteri Thảo Điền đứng tên Phó Đức Nam được cha mẹ mua cho từ trước thời điểm Nam thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài nhà đất và phương tiện, quá trình điều tra trước đó còn thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và sổ tiết kiệm tại nơi ở của các bị can và người liên quan. Trong đó có hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, gần 2 triệu USD, hàng trăm lượng vàng SJC cùng nhiều sổ tiết kiệm có tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Riêng thời điểm tháng 11/2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm, Cơ quan điều tra thu giữ gần 44,8 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục nghìn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.

Khám xét nơi ở của 2 người thân trong gia đình Nam, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỷ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Đối với vợ chồng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỷ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỷ đồng.

Với 111 bất động sản, 48 phương tiện, cùng lượng lớn tiền, vàng và ngoại tệ bị phong tỏa, kê biên và thu giữ, đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo có khối tài sản bị kê biên, phong tỏa lớn nhất từ trước đến nay.

Tính đến nay đã có hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến xét xử kéo dài trong vòng 15 ngày tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, có trụ sở tại đường Nguyễn Xiển.