Ngày 20/11, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh – BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, giúp bà Trần Thị Hường (SN 1965, trú TDP 3 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh) tránh bị chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hường vui mừng sau khi được giúp đỡ tránh bị lừa đảo.

Trước đó, bà Hường nhận được tin nhắn qua Messenger từ tài khoản của con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, đề nghị chuyển tiền gấp để giải quyết công việc. Do tin tưởng và lo lắng cho con, bà Hường đã đến ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển số tiền 165 triệu đồng theo yêu cầu.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, kiên trì giải thích, cảnh báo nguy cơ lừa đảo, khuyên bà Hường tạm dừng chuyển tiền và liên hệ người thân để xác minh.

Qua xác minh, con trai bà Hường khẳng định không nhờ mẹ chuyển tiền. Tài khoản Messenger của người này đã bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng, sau đó giả danh nhắn tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng và sự phối hợp kịp thời của lực lượng công an, bà Hường đã dừng giao dịch, tránh bị lừa mất 165 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân nhắn tin yêu cầu chuyển tiền. Khi nhận được những đề nghị chuyển tiền qua mạng, người dân cần bình tĩnh xác minh trực tiếp bằng cuộc gọi hoặc phương thức liên lạc khác, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác thực rõ danh tính và mục đích.