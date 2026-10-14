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Chiêu lừa hơn 2,4 tỷ đồng của cựu cán bộ hợp tác xã

Thứ Tư, 08:32, 14/10/2026
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Lợi dụng lòng tin và danh nghĩa từng làm việc tại hợp tác xã, một phụ nữ ở Phú Thọ đã dựng lên màn kịch "nhận tiền gửi hộ" để chiếm đoạt tiền tích cóp của hàng loạt người dân địa phương.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui (SN 1958), trú tại thôn Đồng Chung, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân và việc từng có thời gian làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long, Hoàng Thị Vui đã đưa ra thông tin gian dối về việc hợp tác xã tiếp tục nhận tiền gửi của người dân để tạo lòng tin, từ đó nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ vào hợp tác xã rồi chiếm đoạt.

Mặc dù biết từ năm 2014, hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân, Hoàng Thị Vui vẫn đưa ra thông tin rằng hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục nhận tiền gửi, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền nhờ gửi hộ.

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Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Hoàng Thị Vui.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến tháng 3/2026, Hoàng Thị Vui đã chiếm đoạt tiền của 15 người dân trên địa bàn xã Thượng Long, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc thực hiện các giao dịch tài chính, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, trực tiếp đến ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc đơn vị có chức năng để thực hiện giao dịch theo đúng quy định.

Người dân không giao tiền cho cá nhân để gửi hộ khi chưa xác minh rõ tính hợp pháp của giao dịch; cần kiểm tra, lưu giữ đầy đủ chứng từ và giấy tờ xác nhận liên quan đến khoản tiền đã gửi. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Minh Hiền/Công an nhân dân
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