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Chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ ở Hưng Yên được Công an hỗ trợ nhận lại

Thứ Bảy, 16:23, 03/10/2026
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VOV.VN - Một phụ nữ ở Hưng Yên chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản người khác. Công an phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình đã xác minh, kết nối các bên, hỗ trợ hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 1/10, Công an phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận thông tin của chị Nguyễn Thị Vang (sinh năm 1990, trú tại phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) về việc chuyển nhầm 1.003.750.000 đồng vào tài khoản của chị Đặng Thị Thúy (sinh năm 1989, trú tại Tổ 8, phường Liêm Tuyền).

chuyen nham hon 1 ty dong, nguoi phu nu o hung yen duoc cong an ho tro nhan lai hinh anh 1
Công an phường Liêm Tuyền kịp thời giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Liêm Tuyền tiến hành xác minh người nhận số tiền. Qua làm việc, chị Đặng Thị Thúy xác nhận số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản của mình và cho biết nhận thấy đây có thể là khoản tiền người khác chuyển nhầm.

Tại trụ sở Công an phường Liêm Tuyền, với sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, chị Thúy đã thực hiện chuyển khoản hoàn trả toàn bộ số tiền 1.003.750.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Vang.

Việc xác minh, kết nối người chuyển và người nhận, hỗ trợ hoàn trả số tiền đã được Công an phường Liêm Tuyền thực hiện ngay sau khi tiếp nhận thông tin, giúp người dân nhanh chóng nhận lại khoản tiền chuyển nhầm.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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