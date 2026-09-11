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Công an Lào Cai hỗ trợ trả gần 200 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Thứ Sáu, 09:57, 11/09/2026
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VOV.VN - Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ 2 công dân hoàn tất việc trao trả 198,5 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 4/9, Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai tiếp nhận trình báo của anh Bùi Ngọc Giáp, trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Quy Mông và chị Dương Thị Hạnh, trú tại thôn Tây Hòa, xã An Lão, tỉnh Quảng Trị về việc chuyển khoản nhầm số tiền 198,5 triệu đồng. 

Theo đó, chị Dương Thị Hạnh thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua hàng cho hộ kinh doanh Trần Viết Toàn, nhưng trong quá trình giao dịch, lại chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh Bùi Ngọc Giáp.

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Công dân giao, nhận tài sản trước sự chứng kiến của Công an xã Quy Mông và người dân

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quy Mông tiến hành kiểm tra, xác minh các tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển khoản, làm rõ thời điểm, số tiền và tài khoản nhận tiền. Trên cơ sở xác minh, làm rõ vụ việc, Công an xã Quy Mông đã hỗ trợ hai bên thực hiện việc trao trả tài sản. Anh Bùi Ngọc Giáp sau đó cũng tự nguyện trao trả toàn bộ số tiền 198,5 triệu đồng cho chị Dương Thị Hạnh bằng tiền mặt, trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã và người chứng kiến.

Công an xã Quy Mông khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết.

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Cô giáo ở Quảng Trị chuyển trả 300 triệu cho người chuyển nhầm

VOV.VN - Bất ngờ nhận được 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, một giáo viên ở xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm. Hành động đẹp của chị đã góp phần lan tỏa sự trung thực, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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