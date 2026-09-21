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Chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng, người nhận mang đi đánh bạc rồi bị khởi tố

Thứ Hai, 22:33, 21/09/2026
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VOV.VN - Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển nhầm tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản người khác. Người nhận không hoàn trả mà sử dụng số tiền để đánh bạc tại casino ở Campuchia, sau đó bị khởi tố.

Chuyển nhầm tiền, người nhận không hoàn trả

Ngày 21/9, Công an Hà Nội cho biết Công an phường Phú Thượng vừa kịp thời xác minh, làm rõ vụ một công dân chuyển nhầm tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản người khác nhưng không được hoàn trả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Ngày 26/8/2026, chị H.T.B.P. (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) đến Công an phường Phú Thượng trình báo về việc ngày 13/7/2026, trong quá trình giao dịch ngân hàng, chị đã chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mang tên N.T.A. (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Phát hiện chuyển nhầm, chị P. liên hệ và đề nghị N.T.A. hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, người này không thực hiện mà đã sử dụng số tiền để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

chuyen nham 1,3 ty dong, nguoi nhan mang di danh bac roi bi khoi to hinh anh 1
Đối tượng N.T.A tại cơ quan công an

Người nhận tiền bị khởi tố

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.A. khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A. về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được Công an phường Phú Thượng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi thực hiện giao dịch; đồng thời lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ liên quan.

Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, Công an khuyến cáo không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền mà cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nhất là giao dịch có giá trị lớn, tránh những sai sót và hệ lụy pháp lý đáng tiếc.

Danh Thiết/VOV.VN
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