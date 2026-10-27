Cò đất nhưng "nổ" chức Vụ phó Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Ngày 27/10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đang xác minh tin báo, tố giác về tội phạm đối với hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện ngày 16/9, tại số 2 Phan Văn Trị, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Qua xác minh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thanh Vũ (SN 1981, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ), hoạt động môi giới bất động sản.

Nguyễn Thanh Vũ tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương nhằm tạo lòng tin để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình, nhằm tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản; đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại, hay biết sự việc, đề nghị đến cơ quan công an gần nhất trình báo.

Ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an, liên quan khoản nợ gần 7 tỷ đồng VOV.VN - Giả danh cán bộ Công an, đối tượng đe dọa người dân bằng thông tin liên quan khoản nợ 6,83 tỷ đồng, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm. Công an xã Lộc Hà, Hà Tĩnh đã phối hợp với ngân hàng kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.