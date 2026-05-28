Triệt xóa nhóm đối tượng mạo danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng chiếm đoạt tài sản

Hai đối tượng là Lý Hoàng Thiệu (sinh năm 2000) và Lê Phước Vỹ (sinh năm 1996), cùng trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng; hiện tạm trú tại tổ 249, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mạo danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử để tiếp cận người dân. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại cài đặt “Loa thông báo biến động số dư” và thực hiện một số thao tác trên điện thoại di động.

Tuy nhiên, đây thực chất là thủ đoạn nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử, qua đó xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Lý Hoàng Thiệu và Lê Phước Vỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng tự nguyện giao nộp nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ dịch vụ tài chính qua điện thoại. Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ, không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào không rõ danh tính.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.