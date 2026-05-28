English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt xóa nhóm đối tượng mạo danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 18:30, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn đấu tranh làm rõ 2 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng là Lý Hoàng Thiệu (sinh năm 2000) và Lê Phước Vỹ (sinh năm 1996), cùng trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng; hiện tạm trú tại tổ 249, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mạo danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử để tiếp cận người dân. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại cài đặt “Loa thông báo biến động số dư” và thực hiện một số thao tác trên điện thoại di động.

Tuy nhiên, đây thực chất là thủ đoạn nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử, qua đó xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

triet xoa nhom doi tuong mao danh nhan vien ky thuat ngan hang chiem doat tai san hinh anh 1
2 đối tượng giả danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng để lừa đảo.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Lý Hoàng Thiệu và Lê Phước Vỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng tự nguyện giao nộp nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ dịch vụ tài chính qua điện thoại. Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ, không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào không rõ danh tính.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Công an TP Đà Nẵng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế
Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng thông qua việc nhận “chạy việc” vào các cơ sở y tế trên địa bàn.

Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế

Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng thông qua việc nhận “chạy việc” vào các cơ sở y tế trên địa bàn.

Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy
Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy

VOV.VN - Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền liên quan nữ CEO công ty Nhật Nam - Vũ Thị Thúy là một trong những vụ có số lượng bị hại nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 43.000 người.

Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy

Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy

VOV.VN - Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền liên quan nữ CEO công ty Nhật Nam - Vũ Thị Thúy là một trong những vụ có số lượng bị hại nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 43.000 người.

Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến
Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức triển khai dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua Hệ thống SIMO. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là một trong những đơn vị tiên phong được lựa chọn triển khai sớm dịch vụ này từ ngày 25/5.

Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức triển khai dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua Hệ thống SIMO. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là một trong những đơn vị tiên phong được lựa chọn triển khai sớm dịch vụ này từ ngày 25/5.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật