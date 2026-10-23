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Có hơi men khi vận hành phương tiện thủy, 6 thuyền viên bị xử lý ở Hải Phòng

Thứ Sáu, 10:31, 23/10/2026
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VOV.VN - Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng thông tin đã phát hiện, lập biên bản xử lý 6 trường hợp thuyền viên vi phạm quy định về nồng độ cồn trong quá trình vận hành phương tiện thủy.

Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý các trường hợp thuyền viên vi phạm quy định về nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ trên phương tiện thủy.

Cụ thể, vào 9h30 ngày 21/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với toàn bộ thuyền viên làm việc trên phương tiện mang số hiệu NB89XX.

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Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thuyền viên N.M.S có kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0,355 mg/l khí thở, thuộc mức vi phạm trên 0,25 mg/l đến 0,4 mg/l khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đợt cao điểm vừa qua, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng đã phát hiện, lập biên bản xử lý thêm 5 trường hợp thuyền viên vi phạm quy định về nồng độ cồn khi vận hành phương tiện. Như vậy, tổng số trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý là 6.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thông qua hoạt động này, lực lượng chức năng hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thuyền viên, chủ phương tiện; chủ động phòng ngừa tai nạn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn bình yên trên các tuyến đường thủy nội địa.

 

PV/VOV.VN
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