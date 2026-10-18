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Xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng

Chủ Nhật, 11:01, 18/10/2026
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VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã xác minh, làm việc với hai chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc học sinh tử vong tại Trường Tiểu học An Dương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 17h15 phút ngày 15/10/2026, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 1 tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ.

xu ly cac doi tuong dang tin sai su that vu hoc sinh lop 1 tu vong o hai phong hinh anh 1

Trong khi vụ việc đang được điều tra, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng, bình luận có nội dung phức tạp, chưa phản ánh đúng bản chất sự việc, gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của dư luận.

Qua rà soát, xác minh, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng phát hiện hai tài khoản Facebook có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, gồm tài khoản “Đức Lê” và “Chinh Cao”.

Cơ quan công an đã làm việc với ông L.Đ.A. (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), người sử dụng tài khoản Facebook “Đức Lê”, và bà C.Th.C. (SN 1968, trú tại xã Tiên Minh, Hải Phòng), người sử dụng tài khoản Facebook “Chinh Cao”.

Tại cơ quan công an, hai người thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện vụ việc liên quan đến cháu học sinh Trường Tiểu học An Dương tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tải, bình luận thông tin vi phạm trên không gian mạng.

xu ly cac doi tuong dang tin sai su that vu hoc sinh lop 1 tu vong o hai phong hinh anh 2

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức của cơ quan có thẩm quyền, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến vụ việc.

Người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó có Luật An ninh mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tránh làm phát tán thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Theo quy định pháp luật, việc đăng thông tin sai lệch tùy theo mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền hành chính, buộc gỡ bỏ nội dung hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án phạt tù.

PV/VOV.VN
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