Xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự công dân ở Hải Phòng

Ngày 10/10/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Ngô Quyền, Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1987, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật.

Qua xác minh, Công an phường xác định những thông tin trên mang tính chất vu khống, xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của chị L.T.M.H. (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại đường Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Ngô Quyền đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và mời Nguyễn Văn Hoàng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng đã yêu cầu Nguyễn Văn Hoàng gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội.

Qua vụ việc, Công an phường Ngô Quyền khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận.

Người dân không đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, tôn trọng sự thật và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.