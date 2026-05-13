Công an xã Bắc Trạch kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hòa (trú thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch) trình báo với Công an xã Bắc Trạch về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng để thanh toán tiền hàng thủy sản vào ngày 28/4/2026 đã sơ suất chuyển nhầm 300 triệu đồng vào một tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Trạch đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời phối hợp với đại diện ngân hàng rà soát thông tin giao dịch, truy vết chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, chủ tài khoản này đang cư trú tại xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng công an xã Bắc Trạch sau đó đã liên hệ, phối hợp với Công an địa phương nơi người nhận tiền cư trú để tiếp cận, tuyên truyền, vận động và giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc hoàn trả tài sản chuyển nhầm. Sau khi được giải thích, người nhận tiền đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm dưới sự chứng kiến của lực lượng công an và ngân hàng.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng công an cùng sự phối hợp của ngân hàng và tinh thần hợp tác của người dân, bà Nguyễn Thị Hòa đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Gia đình bà đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Bắc Trạch vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm, giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.