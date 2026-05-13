Công an xã Bắc Trạch kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm

Thứ Tư, 15:38, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 13/5, Thượng tá Nguyễn Thanh Liệu, Trưởng Công an xã xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ngân hàng và lực lượng công an địa phương xác minh, hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hòa (trú thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch) trình báo với Công an xã Bắc Trạch về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng để thanh toán tiền hàng thủy sản vào ngày 28/4/2026 đã sơ suất chuyển nhầm 300 triệu đồng vào một tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Trạch đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời phối hợp với đại diện ngân hàng rà soát thông tin giao dịch, truy vết chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, chủ tài khoản này đang cư trú tại xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng công an xã Bắc Trạch sau đó đã liên hệ, phối hợp với Công an địa phương nơi người nhận tiền cư trú để tiếp cận, tuyên truyền, vận động và giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc hoàn trả tài sản chuyển nhầm. Sau khi được giải thích, người nhận tiền đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm dưới sự chứng kiến của lực lượng công an và ngân hàng.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng công an cùng sự phối hợp của ngân hàng và tinh thần hợp tác của người dân, bà Nguyễn Thị Hòa đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Gia đình bà đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Bắc Trạch vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm, giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Theo Nguyên Linh/TTXVN
Giăng bẫy "đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ" để lừa đảo qua mạng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?
Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Truy tìm nhóm đối tượng ném "bom xăng" vào nhà dân lúc nửa đêm tại Đồng Nai
VOV.VN - Một nhóm đối tượng liều lĩnh ném liên tiếp vật liệu cháy vào một căn nhà dân tại TP. Đồng Nai lúc nửa đêm, khiến một chiếc xe máy bị thiêu rụi. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 6 người, bao gồm người già và trẻ nhỏ.

