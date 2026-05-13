中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giăng bẫy "đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ” để lừa đảo qua mạng

Thứ Tư, 15:31, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện Nguyễn Văn Chung trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Nguyễn Chung” và tài khoản Zalo “Nguyễn Chung Tn” để đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe ô tô cũ bán với giá rẻ hơn so với thị trường để bán cho khách hàng.

giang bay dat coc mua xe o to gia re de lua dao qua mang hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Chung.

Sau khi người mua liên hệ, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để “giữ xe”, viện lý do có nhiều người đang hỏi mua, thúc ép người mua nhanh chóng chuyển tiền. Ngay sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng tiếp tục yêu cầu người mua chuyển thêm các khoản phí khác như phí vận chuyển, phí làm giấy tờ,... nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn hơn. Quá trình trao đổi mua bán, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Với thủ đoạn trên đối tượng Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại, liên quan đến vụ án trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết theo quy định.

Theo Tuệ Nhi/An ninh Thủ đô
Tag: lừa đảo Tuyên Quang Nguyễn Văn Chung Thái Nguyên ô tô giá rẻ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đột kích sới bạc xóc đĩa liên tỉnh ẩn mình trong rừng sâu Nghệ An
Đột kích sới bạc xóc đĩa liên tỉnh ẩn mình trong rừng sâu Nghệ An

VOV.VN - Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở tại vùng giáp ranh, một sới bạc xóc đĩa quy mô lớn quy tụ hàng loạt con bạc từ Nghệ An và Thanh Hóa vừa bị lực lượng công an phối hợp bao vây, triệt xóa thành công.

Đột kích sới bạc xóc đĩa liên tỉnh ẩn mình trong rừng sâu Nghệ An

Đột kích sới bạc xóc đĩa liên tỉnh ẩn mình trong rừng sâu Nghệ An

VOV.VN - Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở tại vùng giáp ranh, một sới bạc xóc đĩa quy mô lớn quy tụ hàng loạt con bạc từ Nghệ An và Thanh Hóa vừa bị lực lượng công an phối hợp bao vây, triệt xóa thành công.

Tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị
Tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ người chồng sát hại vợ cũ tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ người chồng sát hại vợ cũ tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng
Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 13/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Hồng Bàng vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã.

Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng

Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 13/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Hồng Bàng vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật