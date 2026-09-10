Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng Tết Trung thu

Ngày 10/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến dịp Tết Trung thu.

Theo cơ quan công an, một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh cơ quan, tổ chức để tặng quà hoặc cấp vốn hỗ trợ. Các đối tượng lập tài khoản, fanpage trên Facebook, Zalo, TikTok giả mạo cơ quan Nhà nước, tổ chức bảo trợ trẻ em, trường học hoặc doanh nghiệp lớn, sử dụng logo, hình ảnh tương tự các đơn vị chính thống...

Trên các tài khoản giả mạo, đối tượng đăng thông tin hấp dẫn như “Đăng ký nhận quà Trung thu miễn phí”, “Hỗ trợ tiền cho trẻ em năm 2026”, “Tặng voucher/lồng đèn cho bé”... nhằm thu hút người dân.

Tiếp đó, các đối tượng đính kèm đường link hoặc mã QR, yêu cầu người dùng truy cập để “hoàn thiện hồ sơ nhận quà” hoặc “xác minh thông tin”. Tại đây, nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp họ tên, số CCCD, thông tin của trẻ em, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu cá nhân khác.

Khi đã thu thập được thông tin, kẻ gian tiếp tục yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc chuyển trước một khoản tiền với các lý do như “phí làm hồ sơ”, “phí vận chuyển quà”, “tiền đối ứng”...

Nếu nạn nhân chuyển tiền, đối tượng có thể tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn khác được cảnh báo là giả mạo các chương trình thiện nguyện, kêu gọi quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các đối tượng sử dụng hình ảnh trẻ em, thông tin về những hoàn cảnh đáng thương hoặc các chương trình thiện nguyện dịp Trung thu để đăng bài kêu gọi ủng hộ trên các hội nhóm, mạng xã hội.

Tuy nhiên, tài khoản nhận tiền trong các bài viết này lại là tài khoản cá nhân do chính đối tượng lừa đảo kiểm soát. Toàn bộ số tiền của các nhà hảo tâm sau đó có thể bị chiếm đoạt.

Trước nguy cơ gia tăng các hình thức lừa đảo dịp Trung thu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân, quét mã QR, truy cập đường link hoặc thực hiện giao dịch trên không gian mạng.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những chương trình tặng quà, hỗ trợ tài chính yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, mã OTP hoặc chuyển tiền trước. Khi tham gia hoạt động thiện nguyện, cần xác minh kỹ đơn vị tổ chức và tài khoản tiếp nhận tiền để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.