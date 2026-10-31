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Công an Quảng Trị cảnh báo bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Thứ Bảy, 19:03, 31/10/2026
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VOV.VN - Công an tại tỉnh Quảng Trị vừa phát đi cảnh báo và ngăn chặn các vụ việc tiếp thị, bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao.

Trước đó, ngày 28/10, Công an xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng từ địa phương khác đến tiếp cận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, bằng hình thức tặng quà, mời dùng thử rồi quảng cáo, chào bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao.

Theo thông tin từ Công an xã Hải Lăng, qua tiếp nhận phản ánh của nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người từ nơi khác đến liên hệ với các chi hội người cao tuổi tại một số thôn để tổ chức giới thiệu, quảng cáo sản phẩm. Các đối tượng tung ra nhiều lời hoa mỹ về thực phẩm chức năng có công dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp nhằm thu hút sự quan tâm.

cong an quang tri canh bao ban thuc pham chuc nang khong ro nguon goc hinh anh 1
Công an Quảng Trị kịp thời ngăn chặn, tuyên truyền người dân không mua hàng hóa không rõ nguồn gốc

Đáng chú ý, nhóm người này sử dụng chiêu thức tặng quà, cho dùng thử sản phẩm miễn phí trước khi chuyển sang chào bán với giá "cắt cổ". Cách tiếp cận thân thiện kết hợp với những lời giới thiệu hấp dẫn khiến nhiều người tiêu dùng, nhất là người cao tuổi, dễ tin tưởng và quyết định mua hàng khi chưa kiểm chứng thông tin. Nhờ sự cảnh giác của người dân và việc chủ động xác minh, can thiệp kịp thời của Công an xã Hải Lăng, hoạt động này đã được ngăn chặn, không để phát sinh việc mua bán trái phép.

Trước đó, ngày 10/10/2026, tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, một nhóm người khác cũng triển khai phương thức tương tự. Nhóm này chia thành 6 tổ, hoạt động tại 6 thôn, tiếp cận người dân bằng hình thức tặng quà kết hợp giới thiệu và chào bán thực phẩm chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cồn Tiên đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, ngăn chặn kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân.

cong an quang tri canh bao ban thuc pham chuc nang khong ro nguon goc hinh anh 2
Một trong số sản phẩm nhóm người chào mời bán giá cao

Từ những vụ việc trên, cơ quan công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, mỗi người dân hãy là một người tiêu dùng thông thái. Khi phát hiện các dấu hiệu quảng cáo, kinh doanh hàng hóa bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định. Sự cảnh giác của mỗi cá nhân và cộng đồng chính là "lá chắn" quan trọng ngăn chặn các hành vi lợi dụng lòng tin để trục lợi.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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