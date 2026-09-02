Công an TP Hà Nội ra mắt ba sản phẩm, giải pháp công nghệ trong ngày Quốc khánh

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng nhiều đại biểu các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và sở, ngành của thành phố Hà Nội.

Ba sản phẩm, giải pháp được giới thiệu gồm: Dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police); Giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh, trật tự giai đoạn 2.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Phú)

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, khẳng định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đột phá chiến lược để xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy sự hài lòng và an toàn của nhân dân làm thước đo giá trị cao nhất.

“Ba sản phẩm chuyển đổi số được ra mắt hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời thể hiện quyết tâm gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an thành phố Hà Nội trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Công an cấp xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Hanoi Smart Police; đưa thiết bị báo cháy không dây đến từng khu dân cư, hộ gia đình; khẩn trương triển khai giai đoạn 2 của giải pháp UAV và tiếp tục nghiên cứu, tích hợp các tiện ích phục vụ công tác nghiệp vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá ba sản phẩm, giải pháp là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm của Công an thành phố trong đổi mới phương thức bảo đảm an ninh, trật tự trên nền tảng số.

Các thiết bị bay không người lái được giới thiệu tại buổi lễ.

Điểm xuyên suốt của các giải pháp là lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng. Người dân không chỉ được tiếp cận các dịch vụ thuận tiện, an toàn và được hỗ trợ kịp thời hơn mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự thông qua phản ánh hiện trường, cung cấp thông tin và chấp hành cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tập huấn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khai thác Hanoi Smart Police; tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh nhanh chóng, đúng trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Đối với UAV, Công an thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật bay, hạ tầng dữ liệu và bảo mật; nâng cao độ chính xác của các mô hình AI và tích hợp với hệ thống chỉ huy, điều hành. Việc kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và mở rộng khả năng cung ứng thiết bị báo cháy không dây cũng sẽ được đẩy mạnh, ưu tiên các khu vực, hộ gia đình và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.