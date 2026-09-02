English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an TP Hà Nội ra mắt ba sản phẩm, giải pháp công nghệ trong ngày Quốc khánh

Thứ Tư, 13:49, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/9, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt ba sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ người dân.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng nhiều đại biểu các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và sở, ngành của thành phố Hà Nội.

Ba sản phẩm, giải pháp được giới thiệu gồm: Dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police); Giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh, trật tự giai đoạn 2.

cong an tp ha noi ra mat ba san pham, giai phap cong nghe trong ngay quoc khanh hinh anh 1
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Phú)

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, khẳng định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đột phá chiến lược để xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy sự hài lòng và an toàn của nhân dân làm thước đo giá trị cao nhất.

“Ba sản phẩm chuyển đổi số được ra mắt hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời thể hiện quyết tâm gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an thành phố Hà Nội trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Công an cấp xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Hanoi Smart Police; đưa thiết bị báo cháy không dây đến từng khu dân cư, hộ gia đình; khẩn trương triển khai giai đoạn 2 của giải pháp UAV và tiếp tục nghiên cứu, tích hợp các tiện ích phục vụ công tác nghiệp vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá ba sản phẩm, giải pháp là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm của Công an thành phố trong đổi mới phương thức bảo đảm an ninh, trật tự trên nền tảng số.

cong an tp ha noi ra mat ba san pham, giai phap cong nghe trong ngay quoc khanh hinh anh 2
Các thiết bị bay không người lái được giới thiệu tại buổi lễ. 

Điểm xuyên suốt của các giải pháp là lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng. Người dân không chỉ được tiếp cận các dịch vụ thuận tiện, an toàn và được hỗ trợ kịp thời hơn mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự thông qua phản ánh hiện trường, cung cấp thông tin và chấp hành cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tập huấn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khai thác Hanoi Smart Police; tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh nhanh chóng, đúng trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Đối với UAV, Công an thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật bay, hạ tầng dữ liệu và bảo mật; nâng cao độ chính xác của các mô hình AI và tích hợp với hệ thống chỉ huy, điều hành. Việc kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và mở rộng khả năng cung ứng thiết bị báo cháy không dây cũng sẽ được đẩy mạnh, ưu tiên các khu vực, hộ gia đình và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển đổi số trong y tế góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân
Chuyển đổi số trong y tế góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân

VOV.VN - Ngành Y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính. Đến nay, người dân đã bước đầu có thể đăng ký khám, chữa bệnh bằng thiết bị điện tử; các cơ sở y tế cũng triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Chuyển đổi số trong y tế góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân

Chuyển đổi số trong y tế góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân

VOV.VN - Ngành Y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính. Đến nay, người dân đã bước đầu có thể đăng ký khám, chữa bệnh bằng thiết bị điện tử; các cơ sở y tế cũng triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngành Kiểm sát nhân dân: Chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu
Ngành Kiểm sát nhân dân: Chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc và chuyển mạnh từ “nhận thức” sang “hành động”, ngành Kiểm sát nhân dân đã và đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ và kết quả bước đầu rõ nét trong việc triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Ngành Kiểm sát nhân dân: Chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu

Ngành Kiểm sát nhân dân: Chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc và chuyển mạnh từ “nhận thức” sang “hành động”, ngành Kiểm sát nhân dân đã và đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ và kết quả bước đầu rõ nét trong việc triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Bộ Công an với công cuộc chuyển đổi số: Tập trung thu hút đa dạng nguồn lực
Bộ Công an với công cuộc chuyển đổi số: Tập trung thu hút đa dạng nguồn lực

VOV.VN - Với vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đang chủ động mở rộng không gian sáng tạo, huy động tối đa trí tuệ từ nhà khoa học, doanh nghiệp, sinh viên cho đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bộ Công an với công cuộc chuyển đổi số: Tập trung thu hút đa dạng nguồn lực

Bộ Công an với công cuộc chuyển đổi số: Tập trung thu hút đa dạng nguồn lực

VOV.VN - Với vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đang chủ động mở rộng không gian sáng tạo, huy động tối đa trí tuệ từ nhà khoa học, doanh nghiệp, sinh viên cho đến mọi tầng lớp nhân dân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật