Triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với cơ quan chức năng Lào triệt phá một ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại tỉnh Bokeo, Lào.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia, tham gia đường dây lừa đảo trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài tổ chức, điều hành.

Sau khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, nhóm này tiếp tục di chuyển qua nhiều quốc gia và đến tỉnh Bokeo, Lào. Tại đây, các đối tượng thuê khu vực vườn của người dân, dựng nhà xưởng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Công an Hải Phòng tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm lừa đảo qua không gian mạng

Ngày 28/5/2026, Công an TP Hải Phòng xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ đường dây này.

Đến ngày 7/6, Công an Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Lào kiểm tra địa điểm tại khu Don Moon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 57 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 người Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2026, nhiều người Việt Nam được tuyển dụng thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram với lời mời làm việc tại casino, công ty game hoặc làm lễ tân, phục vụ, nhân viên kỹ thuật...

Sau khi sang Lào, những người này được tổ chức thành nhiều bộ phận, được cấp máy tính, điện thoại, tài khoản mạng xã hội, kịch bản và dữ liệu số điện thoại để tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân.

Cơ quan Công an xác định ổ nhóm do một số người Trung Quốc quản lý, điều hành chung, phụ trách hệ thống kỹ thuật, website, các tài khoản ngân hàng nhận tiền và điều phối hoạt động lừa đảo.

Trong đường dây, Lý Thị Thúy (SN 2002, trú tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (SN 1989, trú tại Cẩm Giàng, Hải Phòng) được giao nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng thông tin tuyển dụng trên Telegram và tuyển người.

Hà Thị Thuỳ (SN 2001, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) được giao nhiệm vụ cài đặt điện thoại, tài khoản mạng xã hội, sau đó cấp thiết bị và dữ liệu số điện thoại cho các nhân viên để tiếp cận nạn nhân.

Theo điều tra, các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể. Nhóm này sử dụng một website đánh bạc trực tuyến và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hình ảnh đại diện của những người đàn ông thành đạt để kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng giới thiệu cho nạn nhân một website đánh bạc trực tuyến, đồng thời đưa ra những thông tin gian dối như có “lỗi thuật toán”, “lỗ hổng cá cược” để dụ nạn nhân tham gia với lời hứa có thể kiếm lời.

Ban đầu, hệ thống được thiết lập để nạn nhân thắng và có thể rút một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp số tiền lớn.

Đến khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, nhóm này đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua “gói khuyến mại”, qua đó buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Cơ quan Công an xác định website đánh bạc thực chất chỉ là công cụ được các đối tượng sử dụng để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Từ ngày 1/4 đến 7/6/2026, nhiều nạn nhân đã chuyển cho các đối tượng số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan Công an xác định tổng số tiền các nạn nhân đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 44 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Vụ án đang được Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và những người có liên quan.