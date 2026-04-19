中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm rõ vụ nổ súng khi va chạm giao thông ở Hưng Yên

Chủ Nhật, 09:06, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 18/4, Công an xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên thông tin, ngày 7/4, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Kinh Đô 1 (khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Qua xác minh ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô BKS 30B-220.65 và xe mô tô BKS 21E1-342.40 do anh Trần Bảo Vũ (sinh năm 1999, trú tại Lào Cai) điều khiển. Hậu quả, anh Vũ bị xây xát nhẹ, hai phương tiện hư hỏng; xe ô tô sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trụ đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất camera để phục vụ điều tra. Qua đó, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu sử dụng trái phép vũ khí, đối tượng là người nước ngoài, có biểu hiện manh động, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sau va chạm, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã dùng súng ngắn bắn một phát từ trong ô tô ra ngoài. Nhân chứng cho biết đối tượng có biểu hiện kích động, thao tác lên đạn; khi có người tiếp cận thì phát sinh tiếng nổ nhưng không gây thiệt hại về người.

Sau đó, đối tượng cùng một phụ nữ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một vỏ đạn và đã trưng cầu giám định.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng YU HAIYANG (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc)

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy tìm.

Qua xác minh phương tiện và dữ liệu camera, cơ quan Công an xác định xe ô tô liên quan do Nguyễn Thị Nõn (sinh năm 1994, trú tại Hưng Yên) đứng tên, chồng là YU HAIYANG (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Mặc dù đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện nhằm che giấu hành tung, đến chiều 8/4/2026, lực lượng công an đã phối hợp Công an tỉnh Nghệ An dừng phương tiện, đưa các đối tượng về làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định YU HAIYANG đã sử dụng súng ngắn bắn một phát sau va chạm giao thông rồi bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng khai đã vứt khẩu súng xuống sông Hồng (khu vực bến phà Bình Minh, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) nhằm phi tang.

Công an xã đưa đối tượng dựng lại hiện trường

Hiện Công an xã Nghĩa Trụ đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Tag: vũ khí Hưng Yên tai nạn giao thôn sử dụng trái phép vũ khí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

80 năm Cảnh sát hình sự Hà Nội: Thép giữa lòng Thủ đô

VOV.VN - Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ bình yên Thủ đô. Trước những thách thức mới, lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “chạy án” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Tạm giữ đối tượng lái xe có nồng độ cồn, hành hung tài xế khác ở Hà Nội

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, Hà Nội) bị tạm giữ hình sự vì hành vi chèn ép xe khác rồi hành hung tài xế.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật