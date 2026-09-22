Cần Thơ: Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2018, trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, ông Lê Văn Mười giao giấy tờ và tiền cho Dương Văn Phơi để thực hiện tách thửa, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Phơi không thực hiện theo thỏa thuận mà nảy sinh ý định chuyển nhượng thửa đất cho người khác để chiếm đoạt tiền. Theo đó, Phơi nhờ Trần Văn Hùng giả danh ông Mười để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Điều tra viên thực hiện các thủ tục tiếp nhận đối tượng truy nã ra đầu thú. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hùng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hùng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình truy bắt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã vận động, thuyết phục gia đình kêu gọi Hùng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.